Забране рада и казне због нелегалне прераде дрвета

Од почетка интензивираних надзора, шумарски инспекторат извршио је укупно 30 контрола, издао 10 прекршајних налога с укупним теретом од 22.600 КМ.
Федерални шумарски инспекторат проводи појачане контроле на терену, с циљем сузбијања незаконитих активности у сектору шумарства. Током протеклог викенда, инспектори су на подручју Херцеговачко-неретванског кантона извршили осам надзора, од којих четири на подручју општине Прозор - Рама, уз асистенцију полицијских службеника.
Код два физичка лица утврђено је обављање дјелатности резања дрвета без одобрења надлежног органа, због чега су им изречене управне мјере – рјешења о привременој забрани рада те прекршајни налози у износу од по 1.000 КМ.
Једно правно лице затечено је с пиланом без потребне сагласности и документације о поријеклу дрвне масе, због чега је издато рјешење о забрани рада и прекршајни налог од 5.500 КМ.
У једном случају утврђена је и индикација на почињење кривичног дјела бесправне сјече шуме у државном власништву, те ће инспекторат у сарадњи с полицијом подузети законом прописане радње.
На подручју Мостара инспекција је затекла физичко лице које се бавило куповином, цијепањем и продајом огрјевног дрвета без потребне документације. И у овом случају издато је рјешење о привременој забрани рада и прекршајни налог у износу од 1.000 КМ.
Уколико субјекти надзора не поступе по изреченим рјешењима, предвиђене су додатне мјере попут печаћења радних машина, о чему су сви упознати током надзора.
На подручју општине Јабланица, по пријави грађана, извршен је надзор због одлагања грађевинског отпада у близини некатегорисаног пута у шуми. Утврђена је потенцијална опасност по живот и околину, те је донесено рјешење о хитном уклањању отпада и санацији терена. Инспектори ће, како наводе из Федералне управе за инспекцијске послове, наставити пратити спровођење наложених мјера.
Од почетка провођења интензивираних надзора, Федерални шумарски инспекторат извршио је 30 контрола, у којима је издао 4 рјешења о отклањању недостатака, 8 забрана рада и 10 прекршајних налога у укупном износу од 22.600 КМ. По налогу инспектора, извршена је и запљена 31 м3 пиланских трупаца храста непознатог поријекла.
Федерална управа за инспекцијске послове проводи појачане инспекцијске надзоре у периоду од 13. октобра до 19. децембра 2025. године у свим кантонима Федерације БиХ – радним данима, у вечерњим сатима и викендом, с циљем откривања и спрјечавања незаконитих дјелатности у области шумарства и прераде дрвета.
