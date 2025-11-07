Logo

Забране рада и казне због нелегалне прераде дрвета

Извор:

Агроклуб

07.11.2025

10:35

Фото: Pixabay

Од почетка интензивираних надзора, шумарски инспекторат извршио је укупно 30 контрола, издао 10 прекршајних налога с укупним теретом од 22.600 КМ.

Федерални шумарски инспекторат проводи појачане контроле на терену, с циљем сузбијања незаконитих активности у сектору шумарства. Током протеклог викенда, инспектори су на подручју Херцеговачко-неретванског кантона извршили осам надзора, од којих четири на подручју општине Прозор - Рама, уз асистенцију полицијских службеника.

Код два физичка лица утврђено је обављање д‌јелатности резања дрвета без одобрења надлежног органа, због чега су им изречене управне мјере – рјешења о привременој забрани рада те прекршајни налози у износу од по 1.000 КМ.

Једно правно лице затечено је с пиланом без потребне сагласности и документације о поријеклу дрвне масе, због чега је издато рјешење о забрани рада и прекршајни налог од 5.500 КМ.

У једном случају утврђена је и индикација на почињење кривичног д‌јела бесправне сјече шуме у државном власништву, те ће инспекторат у сарадњи с полицијом подузети законом прописане радње.

И Мостарац без документације

На подручју Мостара инспекција је затекла физичко лице које се бавило куповином, цијепањем и продајом огрјевног дрвета без потребне документације. И у овом случају издато је рјешење о привременој забрани рада и прекршајни налог у износу од 1.000 КМ.

Уколико субјекти надзора не поступе по изреченим рјешењима, предвиђене су додатне мјере попут печаћења радних машина, о чему су сви упознати током надзора.

На подручју општине Јабланица, по пријави грађана, извршен је надзор због одлагања грађевинског отпада у близини некатегорисаног пута у шуми. Утврђена је потенцијална опасност по живот и околину, те је донесено рјешење о хитном уклањању отпада и санацији терена. Инспектори ће, како наводе из Федералне управе за инспекцијске послове, наставити пратити спровођење наложених мјера.

Више од 22 хиљаде КМ за прекршаје

Од почетка провођења интензивираних надзора, Федерални шумарски инспекторат извршио је 30 контрола, у којима је издао 4 рјешења о отклањању недостатака, 8 забрана рада и 10 прекршајних налога у укупном износу од 22.600 КМ. По налогу инспектора, извршена је и запљена 31 м3 пиланских трупаца храста непознатог поријекла.

Федерална управа за инспекцијске послове проводи појачане инспекцијске надзоре у периоду од 13. октобра до 19. децембра 2025. године у свим кантонима Федерације БиХ – радним данима, у вечерњим сатима и викендом, с циљем откривања и спрјечавања незаконитих д‌јелатности у области шумарства и прераде дрвета.

