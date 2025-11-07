Logo

Руски научници упозорили: Од јутрос су се активирале снажне магнетне олује

Извор:

Танјуг

07.11.2025

10:20

Коментари:

0
Руски научници упозорили: Од јутрос су се активирале снажне магнетне олује
Фото: Pixabay/DerTobiSturmjagd

Руски научници су данас упозорили на појаву снажне магнетне олује, усљед данашњег додатног дејства коронале рупе које је превело посматране параметре соларног вјетра у потпуно екстремне вриједности.

Земља је ушла у ток плазме из короналне рупе на Сунцу, а очекује се и долазак два облака плазме избачена услед снажних соларних бакљи, саопштили су из Лабораторије за соларну астрономију Института за космичка истраживања (ИКИ) Руске академије наука.

Како су раније навели научници, Земљу очекује најјача геомагнетна олуја ове године и једна од најјачих у посљедњих неколико година, преноси агенција РИА Новости.

''Земља би истовремено требало да уђе у зону дјеловања велике короналне рупе, као и да издржи долазак два облака плазме избачена током великих соларних ерупција које су се догодиле прије два дана… Судећи по подацима са земаљских и свемирских инструмената, прва ставка данашњег распореда већ је испуњена'', наводи се на Телеграм каналу лабораторије.

Напомиње се да су магнетне олује почеле још јуче, а данашње додатно дејство коронале рупе "превело је посматране параметре соларног вјетра у потпуно екстремне вриједности". За сада је Земљина магнетосфера умјерено реаговала на дешавања, саопштили су из лабораторије.

Од јутрос су се магнетне олује поново активирале и тренутно се држе на нижим и средњим нивоима Г1–Г2, али ће, највјероватније, ускоро прећи у снажне догађаје категорије Г3.

''У сваком случају, све што се дешава само је увод и припрема позадине за главни догађај - долазак облака соларне плазме. Постоји велика вјероватноћа да су најбржи дијелови соларних избачаја већ стигли до Земље и да сада дјелују заједно са соларним вјетром. Главна маса плазме пристизаће током наредна 24 сата. За сада није сасвим јасно колико удара ће планета на крају морати да издржи. Вјероватан је сценарио према којем су се облаци плазме на путу спојили у један, па неће моћи да се разликује граница између њих'', прогнозирају научници.

Прелиминарно моделовање, како наводе запослени лабораторије, показивало је да ће најгушћи дијелови соларних избачаја ипак проћи поред Земље, те да ће планету захватити само њихове спољне области. У том случају, геомагнетне олује неће прећи ниво четири од могућих пет.

Уколико је процјена погрешна и Земљу погоди фронтални удар, постоји могућност да олује достигну највиши ниво, Г5, прецизирали су у лабораторији.

(Тањуг)

Подијели:

Тагови:

naučnici

Геомагнетна олуја

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пријети ''олуја вијека'': Ови дијелови ће највише бити погођени

Свијет

Пријети ''олуја вијека'': Ови дијелови ће највише бити погођени

3 д

0
Почела магнетна олуја на Земљи

Наука и технологија

Почела магнетна олуја на Земљи

1 седм

0
Sunce Nebo Suncev sistem

Наука и технологија

Научници упозоравају: Геомагнетна олуја у наредна 24 сата

1 седм

0
Олуја Мелиса

Свијет

Улетјели у око најјаче олује: Погледајте монструма изнутра

1 седм

0

Више из рубрике

Црна рупа прогутала џиновску звијезду 30 пута масивнију од Сунца

Наука и технологија

Црна рупа прогутала џиновску звијезду 30 пута масивнију од Сунца

4 ч

0
Велики напредак у истраживању: Научници мапирају људски мозак

Наука и технологија

Велики напредак у истраживању: Научници мапирају људски мозак

14 ч

0
Windows уводи функцију коју корисници дуго желе!

Наука и технологија

Windows уводи функцију коју корисници дуго желе!

16 ч

0
Doktor, mikroskop

Наука и технологија

Научници направили први на свијету брзи тест за дијагностику хепатитиса Ц

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

32

Узнемирујуће: Објављени страшни снимци немилосрдног убијања

11

32

Одложено суђење Мирославу Алексићу

11

30

Сијарто: Мађарска ће са САД потписати споразум о сарадњи у области нуклеарне енергије

11

16

Због паркинг папака у Сарајеву, Хитне помоћи и ватрогасаца нису могли на интервенцију

11

12

Преминуо познати филмски редитељ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner