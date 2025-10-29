Улетјели у око најјаче олује: Погледајте монструма изнутра

Извор:
Агенције
29.10.2025
10:04
Коментари:0
Посада резервног састава америчког ратног ваздухопловства, позната као "Ловци на урагане", у понедјељак, 27. октобра је пролетјела кроз око урагана Мелисе да би прикупила податке за Национални центар за урагане.
Ловци су у центар летјели пет пута и објавили снимке урагана чији вјетрови досежу брзину до 282 километра на час.
"Врло снажна олуја, али на овом лету прилично једноставна. Знатно мање неугодних мезоциклонских активности него прије 36 сати", написали су након другог лета.
Мелиса је најснажнија олуја у 2025. години.
Ураган Мелиса, који је у уторак погодио Јамајку као ураган пете категорије - један од најмоћнијих икада забиљежених у Атлантском басену - сада се креће ка источној Куби достижући јачину четврте категорије, због чега је у овој острвској земљи евакуисано 500.000 људи.
Another view looking down in the eye… got a nice swirl of clouds going on pic.twitter.com/8K7SPSmjFE— Tropical Cowboy of Danger (@FlynonymousWX) October 27, 2025
Олуја је са подручја Јамајке према Куби кренула као ураган треће категорије, али је у међувремену опет ојачала и прешла у четврту категорију, ближећи се источном дијелу Кубе, преноси "АБЦ".
Национални центар за урагане је у посљедњем обавјештењу навео да, ако ураган задржи тренутну снагу, Кубу ће погодити брзином од 215 километара на час.
Такође наводи да ће очекиване обилне падавине бити "опасне по живот и потенцијално ће донијети поплаве и изазвати клизишта", а биће праћене и "великим и деструктивним таласима".
Метеоролози очекују да ће Мелиса погодити Кубу у наредним сатима као изузетно опасан ураган.
Портпарол УН рекао је да је на Куби због урагана евакуисано 500.000 људи.
Прогнозирано је да ће Мелиса касније данас, погодити југоисточне или централне Бахаме и да ће донети услове тропске олује Хаитију, а до четвртка ће се приближити и Бермудима.
Након што је јуче донио јаке вјетрове, обилне падавине и снажан олујни талас Јамајци, према ријечима министра из кабинета премијера, Дезмонда Макензија, више од 530.000 становника Јамајке - што представља око 77 одсто свих потрошача електричне енергије на острву, остало је без струје.
На Јамајци је пријављено троје мртвих прије него што се олуја сручила, а министар у влади каже да је прерано знати да ли има још жртава, преноси "ББЦ".
The sea surface is always interesting in the eye with waves going different directions pic.twitter.com/sM2lvvUWoC— Tropical Cowboy of Danger (@FlynonymousWX) October 27, 2025
На југозападној обали Јамајке пријављене су поплаве, али се размјере штете не могу знати док тамо не сване.
У току су радови на обнови напајања, при чему се приоритет даје болницама, као и водоводним и црпним станицама.
Неколико здравствених установа је поплављено, оштећено од вјетра и олујног таласа.
Болница Блек Ривер у Сент Елизабету на југозападу земље остала је без струје, а дио крова је оштећен.
Због безбједности је евакуисано 75 пацијената, док Министарство здравља спроводи процјену ситуације.
Најснажнија олуја која је икада погодила Јамајку
Мелиса је уједно и најснажнија олуја која је икада погодила Јамајку, премашивши ураган Гилберт из 1988. године, који је тада острво погодио као ураган четврте категорије са вјетровима јачине 209 километара на час.
Премијер Јамајке Ендру Холнес прогласио је Јамајку подручјем катастрофе због посљедица урагана Мелиса, наводећи да та одлука влади омогућава "да настави са ефикасним управљањем одговором на ураган и процесом опоравка".
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму