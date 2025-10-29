Logo

Срушила се шестоспратница у Турској, седам особа под рушевинама

Фото: Printscreen/Telegram/Sputnik

Зграда од шест спратова срушила се у Истанбулу, а страхује се да је једна породица, укључујући дјецу, заробљена испод рушевина, јавила је телевизија "АХабер".

Како је наведено у извјештају, зграда се срушила из непознатих разлога, а породица за коју се страхује да је испод рушевина имала је пет или шест чланова.

Спасилачке екипе су почеле да чисте рушевине у кварту Гебзе у источном дијелу Истанбула.

srušena zgrada

Istanbul

