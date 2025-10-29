Испливала заборављена урнебесна анегдота о Томи Здравковићу

Извор:
Агенције
29.10.2025
08:12
Коментари:0
Весна де Винча, српска новинарка, била је блиска пријатељица покојног пјевача Томе Здравковића, а једном је приликом подијелила урнебесну анегдоту о њему.
Наиме, Тома ју је једном одвео на концерт који је одржавао у душевној болници.
“Могу рећи да ме Тома звао шегрт. Једном ми је рекао: Шегрте, идемо на концерт који никада нећеш заборавити. У стварности, повео ме да бих то искуство данас могла препричати. Нажалост, та сцена није ушла у филм јер нико није знао за њу. Концерт је био у психијатријској клиници, на одјелу Ф, пред педесетак пацијената”, открила је за "Ало".
Кошарка
Новаку Ђоковићу звиждали на Евролиги
“Он је наступао с клавијатуристом на малој позорници, а ја сам сједила испред њега на столици. Био је то незабораван тренутак – на крају су сви плакали. Публика је тражила да им отпјева пјесму 'Дотак'о сам дно живота', а и Тома је заплакао. Био је доиста посебан човјек”, испричала је.
Позната новинарка и власница избора "Мис Србије" и "Мис Црне Горе“, Весна де Винча, открила је и многе детаље из свог приватног живота. Иза себе има два брака, а како сама признаје, њезин љубавни живот био је пун крајности. Први пут се удала за Милана Ланга, а други пут за Предрага Витаса.
"Ланго ме упорно прогонио и није ми давао мира. Био је двадесет година старији од мене, а моји су полудјели кад сам рекла да се желим удати за њега. Вјенчао нас је глумац Бата Живојиновић, а ја сам била одјевена у црно – нисам имала вјенчаницу. Као да сам предосјетила што ће се на крају догодити", присјетила се Весна и отворено проговорила о том браку.
Хроника
Детаљи несреће у којој је страдало дијете: Возач се успавао, комби завршио у каналу
"Брак с Лангом био је чиста биохемија. Он, његово друштво и ја стално смо били пијани. Мислила сам да је то начин живота, јер је Ланго знао 'режирати' стварност. Но, с временом ме почео ограничавати и спрјечавати у развоју, па сам се развела”, рекла је.
“Витас је био прави 'антички мушкарац'. Наш однос био је дубоко интелектуалан, али и пун страсти", наставила је.
“Везу смо започели у мом стану и те смо се ноћи љубили пуних пет сати. Због мене се развео, али нисам ја била разлог краја његова брака – он је већ био готов. Био је десет година старији од мене, уредник на РТС-у, а заљубио се у мене након што је прочитао мој текст. Никада ме није спутавао, био ми је велики учитељ", испричала је Весна те додала да је након његове смрти доживјела још једну велику љубав о којој није жељела говорити.
Њен други супруг, Предраг Витас, угледни новинар и уредник Информативног програма Телевизије Београд, преминуо је 1998. године у 51. години живота, након тешке болести.
Друштво
Какво нас вријеме очекује данас?
"Црнину сам почела носити као удовица, када је умро мој супруг Предраг Витас. Од тада је прошло више од двадесет година, а ја још увијек носим црно. Своју сам судбину претворила у стил", открила је Весна у разговору за часопис "Хело".
Сцена
12 ч0
Сцена
16 ч0
Сцена
16 ч0
Сцена
18 ч0
Најновије
Најчитаније
11
06
11
02
11
02
10
57
10
44
Тренутно на програму