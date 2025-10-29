Logo

Дијете страдало у стравичној несрећи, више повријеђених

РТС

29.10.2025

07:53

Полиција Србије
Једно дијете је погинуло, седморо дјеце и јадан мушкарац су повријеђени у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила на ауто-путу Нови Сад-Београд.

Ноћас у три часа, на аутопуту Нови Сад – Београд, послије наплатне рампе у правцу ка Београду, дошло је до тешке саобраћајне несреће када је комби слетио с коловоза, пробио заштитну ограду и упао у канал.

На лице мјеста упућене су три екипе хитне помоћи које су интервенисале по највишем степену хитности.

Једно дијете рођено 2009. године преминуло је на лицу мјеста од посљедица повреда задобијених у несрећи.

Још седморо дјеце, узраста од 2009. до 2012. године, задобило је тешке повреде, и они су превезени у Дјечију болницу у Новом Саду.

Тешко је повријеђен и возач комбија, мушкарац рођен 1982. године, који је са политраумама превезен у Ургентни центар Клиничког центра Војводине, потврђено нам је у Заводу за ургентну медицину, пише РТС.

