Дијете страдало у стравичној несрећи, више повријеђених

Извор:
РТС
29.10.2025
07:53
Коментари:0
Једно дијете је погинуло, седморо дјеце и јадан мушкарац су повријеђени у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила на ауто-путу Нови Сад-Београд.
Ноћас у три часа, на аутопуту Нови Сад – Београд, послије наплатне рампе у правцу ка Београду, дошло је до тешке саобраћајне несреће када је комби слетио с коловоза, пробио заштитну ограду и упао у канал.
На лице мјеста упућене су три екипе хитне помоћи које су интервенисале по највишем степену хитности.
Друштво
Република Српска богатија за 17 малих становника
Једно дијете рођено 2009. године преминуло је на лицу мјеста од посљедица повреда задобијених у несрећи.
Још седморо дјеце, узраста од 2009. до 2012. године, задобило је тешке повреде, и они су превезени у Дјечију болницу у Новом Саду.
Тешко је повријеђен и возач комбија, мушкарац рођен 1982. године, који је са политраумама превезен у Ургентни центар Клиничког центра Војводине, потврђено нам је у Заводу за ургентну медицину, пише РТС.
Друштво
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
13 ч0
Хроника
17 ч0
Најновије
Најчитаније
11
09
11
06
11
02
11
02
10
57
Тренутно на програму