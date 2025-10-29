Logo

Снијег зауставио планинаре на Монт Евересту, хеликоптер се срушио током спасавања

Извор:

Танјуг

29.10.2025

07:33

Снијег зауставио планинаре на Монт Евересту, хеликоптер се срушио током спасавања
Фото: Unsplash

Обилне сњежне падавине пореметиле су планинарске активности на Монт Евересту, приморавши власти Непала и Кине да затворе приступ планини са обје стране, док се мали хеликоптер срушио током спасилачке мисије у дубок снијег на непалској страни.

Снијег који од понедјељка непрекидно пада прекрио је читав регион око Евереста, преноси јутрос АП.

Метеоролози наводе да је олуја повезана са циклоном који се креће из Бенгалског залива кроз Индију, доносећи други талас обилних падавина на Хималајима.

Непалске власти су обуставиле све планинарске активности на популарним рутама, укључујући области Анапурне, Манаслуа и Даулагирија, и упозориле пењаче да не напуштају склоништа због ризика од лавина, поплава и јаког вјетра.

Према саопштењу Управе цивилног ваздухопловства Непала, мали приватни хеликоптер који је покушавао да допреми помоћ и евакуише заробљене планинаре код мјеста Лобуче, недалеко од базног кампа Евереста, срушио се приликом покушаја слетања.

"Хеликоптер се оклизнуо на снијегу и преврнуо, али је пилот преживио и касније је спасен", рекао је портпарол Управе Ђанендра Бхул.

Полиција Аустрија

Свијет

Хорор у породичној кући: Мушкарац насмрт избо жену и сина, покушао да убије и себе

Није познато да ли су планинари који су чекали спасавање безбједни.

Метеоролошке службе упозоравају да се обилне сњежне падавине и киша очекују и сутра и у петак, док циклон Монта наставља да доноси влагу изнад Хималаја.

На тибетанској страни планине, власти су обуставиле продају туристичких карата од јуче поподне због залеђених путева и смањене видљивости.

Локално одјељење за туризам у округу Тингри саопштило је да су услови "непроходни" за сва возила.

Још нема потврде да ли су туристи заробљени на тибетанској страни Евереста.

Канцеларија за штампу тибетанске владе није одговорила на захтјев за коментар.

Прогнозе показују да ће се температуре у региону спустити испод нуле током наредних дана.

Почетком октобра, слична мећава је заробила стотине планинара на источној страни Евереста, али су сви спасени након вишедневне акције у екстремно хладним условима.

