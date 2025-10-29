Хорор у породичној кући: Мушкарац насмрт избо жену и сина, покушао да убије и себе

29.10.2025
07:27
Коментари:0
Мушкарац стар 78 година осумњичен је да је ножем усмртио своју 70-годишњу супругу и 41-годишњег сина у породичној кући, у аустријском граду Енсу, у округу Линз-Ланд. Он је такође повређен и тренутно се налази у болници, а тужилаштво у Штајру затражило је притвор за њега.
Према првим информацијама, злочину је претходила свађа између супружника. Тачно вријеме убистава још није утврђено, али се претпоставља да су се догодила између недјељног поподнева и понедјељка ујутру. Полицију је о случају обавијестила непозната особа око седам сати ујутру у понедјељак.
Истрага је, како наводе из тужилаштва, тек на почетку. Није потврђено да ли је осумњичени покушао самоубиство, иако је претрпио лакше повреде. Током првог саслушања наводно је признао да је починио злочин.
Тужилаштво је већ поднијело захтјев за истражни притвор, а није жељело да коментарише информације да је убијени син имао инвалидитет.
Хроника
Избоден мушкарац: Ево шта је претходило крвавом нападу
Министарка правде Ана Шпорер и министарка за женска питања Ева-Мариа Холцлајтнер осудиле су убиство, поручивши да ће аустријска влада “доследно и одлучно наставити борбу против насиља у блиским односима и фемицида”.
У заједничком саопштењу истакле су да овај “језив злочин” показује како фемициди нису изоловани случајеви, већ “трагичан врхунац структуралног насиља које жене трпе због свог пола”. Министарке су изразиле “искрено саучешће” породицама жртава.
(оо24)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму