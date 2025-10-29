Logo

Хорор у породичној кући: Мушкарац насмрт избо жену и сина, покушао да убије и себе

29.10.2025

07:27

Фото: Pexels

Мушкарац стар 78 година осумњичен је да је ножем усмртио своју 70-годишњу супругу и 41-годишњег сина у породичној кући, у аустријском граду Енсу, у округу Линз-Ланд. Он је такође повређен и тренутно се налази у болници, а тужилаштво у Штајру затражило је притвор за њега.

Према првим информацијама, злочину је претходила свађа између супружника. Тачно вријеме убистава још није утврђено, али се претпоставља да су се догодила између недјељног поподнева и понедјељка ујутру. Полицију је о случају обавијестила непозната особа око седам сати ујутру у понедјељак.

Истрага је, како наводе из тужилаштва, тек на почетку. Није потврђено да ли је осумњичени покушао самоубиство, иако је претрпио лакше повреде. Током првог саслушања наводно је признао да је починио злочин.

Тужилаштво је већ поднијело захтјев за истражни притвор, а није жељело да коментарише информације да је убијени син имао инвалидитет.

Policija Srbija

Хроника

Избоден мушкарац: Ево шта је претходило крвавом нападу

Министарка правде Ана Шпорер и министарка за женска питања Ева-Мариа Холцлајтнер осудиле су убиство, поручивши да ће аустријска влада “доследно и одлучно наставити борбу против насиља у блиским односима и фемицида”.

У заједничком саопштењу истакле су да овај “језив злочин” показује како фемициди нису изоловани случајеви, већ “трагичан врхунац структуралног насиља које жене трпе због свог пола”. Министарке су изразиле “искрено саучешће” породицама жртава.

(оо24)

