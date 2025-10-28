Logo

Сијарто: Трамп једина нада за мир у Украјини

Извор:

Агенције

28.10.2025

21:46

Коментари:

0
Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто рекао је да је амерички предсједник Доналд Трамп једина нада за постизање споразума између Русије и Украјине.

„Мислим да је Трамп једина нада за мир“, рекао је Сијарто за бјелоруски ТВ канал „Први информативни“.

Према његовим ријечима, западноевропски лидери свјесно саботирају Трампове мировне иницијативе и на њих пребацио одговорност за крах претходних мировних напора.

„Да га европски лидери не саботирају он је могао већ да постигне успјех“, рекао је Сијарто.

Мађарски министар је рекао да је политика ЕУ у прилог наставка рата у Украјини „самоубилачком“.

Подијели:

Таг:

Петер Сијарто

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Огласио се Хамас: Ево зашто нису предали тијела

Свијет

Огласио се Хамас: Ево зашто нису предали тијела

3 ч

0
Амерички агент покушао да врбује Мадуровог пилота у плану за његово хапшење?

Свијет

Амерички агент покушао да врбује Мадуровог пилота у плану за његово хапшење?

3 ч

0
Најјача олуја на свијету стигла до острва, удари вјетра 295 km/h: Угрожени милиони људи

Свијет

Најјача олуја на свијету стигла до острва, удари вјетра 295 km/h: Угрожени милиони људи

3 ч

0
Симоњан добила судски позив из Украјине: "Долазим чим заузмемо Кијев"

Свијет

Симоњан добила судски позив из Украјине: "Долазим чим заузмемо Кијев"

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

56

Почели Десети међународни књижевни сусрети

21

56

Језиве слике: Пас напао дјечака (8), има тешке повреде

21

50

Колико у Црној Гори има турских држављана?

21

46

Сијарто: Трамп једина нада за мир у Украјини

21

24

Централне вијести 28.10.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner