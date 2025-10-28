Сијарто: Трамп једина нада за мир у Украјини

Извор:
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто рекао је да је амерички предсједник Доналд Трамп једина нада за постизање споразума између Русије и Украјине.
„Мислим да је Трамп једина нада за мир“, рекао је Сијарто за бјелоруски ТВ канал „Први информативни“.
Према његовим ријечима, западноевропски лидери свјесно саботирају Трампове мировне иницијативе и на њих пребацио одговорност за крах претходних мировних напора.
„Да га европски лидери не саботирају он је могао већ да постигне успјех“, рекао је Сијарто.
Мађарски министар је рекао да је политика ЕУ у прилог наставка рата у Украјини „самоубилачком“.
