Најјача олуја на свијету стигла до острва, удари вјетра 295 km/h: Угрожени милиони људи

28.10.2025
18:21
Ураган Мелиса је стигао до југозападне Јамајке, праћен снажним ударима вјетровима брзине до 295 km/h, што га чини најјачом олујом икада забиљеженом која је погодила земљу.
Током наредних неколико сати, ураган пете категорије ће проћи кроз Јамајку прије него што се даље буде кретао ка источној обали Кубе. Очекује се да ће његов интензитет полако почети да опада.
BREAKING: — News 5 Live (@News5Live) October 28, 2025
Hurricane Melissa makes landfall in south-western Jamaica, near New Hope, as a powerful category five hurricane. pic.twitter.com/RTD9hMYYTq
Амерички Национални центар за урагане упозорио је да би дијелови Јамајке могли да се суоче са количином падавина до 100 центиметара и "олујним таласом опасним по живот".
Ураган Мелиса ће проузроковати „катастрофалну штету“ Јамајци, рекао је премијер Ендру Холнес у уторак прије него што је олуја пете категорије стигла до копна.
Hurricane Melissa is bringing damaging impacts to the Black River area of Jamaica.— #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) October 28, 2025
pic.twitter.com/2SxaHKpJGP
"Не постоји инфраструктура у овом региону, или можда било гдје у свијету, која би могла да издржи ураган пете категорије без неког степена оштећења", рекао је Холнес за Заина Ашера и Бијану Голодригу са Си-Ен-Ен-а
Црвени крст је упозорио да се очекује да ће до 1,5 милиона људи бити директно погођено ураганом.
