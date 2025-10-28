Logo

Најјача олуја на свијету стигла до острва, удари вјетра 295 km/h: Угрожени милиони људи

Извор:

Агенције

28.10.2025

18:21

Коментари:

0
Најјача олуја на свијету стигла до острва, удари вјетра 295 km/h: Угрожени милиони људи
Фото: Tanjug / AP

Ураган Мелиса је стигао до југозападне Јамајке, праћен снажним ударима вјетровима брзине до 295 km/h, што га чини најјачом олујом икада забиљеженом која је погодила земљу.

Током наредних неколико сати, ураган пете категорије ће проћи кроз Јамајку прије него што се даље буде кретао ка источној обали Кубе. Очекује се да ће његов интензитет полако почети да опада.

Амерички Национални центар за урагане упозорио је да би дијелови Јамајке могли да се суоче са количином падавина до 100 центиметара и "олујним таласом опасним по живот".

Ураган Мелиса ће проузроковати „катастрофалну штету“ Јамајци, рекао је премијер Ендру Холнес у уторак прије него што је олуја пете категорије стигла до копна.

"Не постоји инфраструктура у овом региону, или можда било гдје у свијету, која би могла да издржи ураган пете категорије без неког степена оштећења", рекао је Холнес за Заина Ашера и Бијану Голодригу са Си-Ен-Ен-а

Црвени крст је упозорио да се очекује да ће до 1,5 милиона људи бити директно погођено ураганом.

Подијели:

Тагови:

Jamajka

Uragan

Олуја

Ураган Мелиса

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Симоњан добила судски позив из Украјине: "Долазим чим заузмемо Кијев"

Свијет

Симоњан добила судски позив из Украјине: "Долазим чим заузмемо Кијев"

1 ч

0
Хамас пуцао на израелску војску, Нетанјаху наредио ударе на Појас Газе

Свијет

Хамас пуцао на израелску војску, Нетанјаху наредио ударе на Појас Газе

1 ч

0
Огласили се Руси: Те пријетње су бесмислене и могу гурнути Европу у нови рат

Свијет

Огласили се Руси: Те пријетње су бесмислене и могу гурнути Европу у нови рат

1 ч

0
Да ли Трамп може до трећег мандата? Огласио се предсједник Представничког дома

Свијет

Да ли Трамп може до трећег мандата? Огласио се предсједник Представничког дома

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

25

Зворник: Усвојен ребаланс буџета

19

20

Покрет "Сигурна Српска" подржао Бланушу

19

15

Објављен 34. извјештај Републике Српске Савјету безбједности Уједињених нација

19

06

Састав кћерке Александра Радојичића ће вас разњежити: ''Мој херој је мој тата''

19

02

Ево када ће Уставни суд БиХ одлучивати о Додиковој апелацији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner