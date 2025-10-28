Logo

Симоњан добила судски позив из Украјине: "Долазим чим заузмемо Кијев"

28.10.2025

18:15

Главна уредница канала РТ и медијске групе "Русија севодња" Маргарита Симоњан саопштила је данас да је поново добила позив да се јави Шевченковском окружном суду у Кијеву.

"У Кијеву поново налет оптимизма. Шаљу ми позив да се појавим на суду 30. октобра. Нажалост, момци, нећемо никако моћи да заузмемо Кијев до 30. октобра. Али чим га заузмемо, појавићу се одмах, без икаквог позива. Не трошите папир за сада", написала је Симоњан на свом Телеграм каналу, уз фотографију судског позива.

Ово није први пут да главна уредница канала РТ добија позив за украјински суд. Она је исти позив добила и у јулу ове године, када је позвана да одговара за наводно кршење украјинског закона.

Украјинске власти су још у марту 2022. расписале потјерницу за Симоњан. Тадашњи државни јавни тужилац Ирина Венедиктова је изјавила да је против ње покренут поступак због финансирања активности усмјерених на "насилно заузимање власти" и "промјену државних граница".

У априлу прошле године, украјинска обавјештајна служба СБУ објавила је оптужницу у одсуству против Маргарите Симоњан "за повреду територијалне цјеловитости Украјине", "ширење ратне пропаганде", "оправдавање агресије и инвазије" и "позивање на геноцид", као и за "величање учесника Специјалне војне операције".

Симоњан је раније одбацила све оптужбе као неосноване и изјавила да су параван за више покушаја СБУ да изврши атентат на њу.

