Јак земљотрес погодио Индонезију!

28.10.2025
17:00
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 6.4 степени Рихтера забиљежен је у уторак, 28. октобар 2025 у 15.40 часова, у Индонезији.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине -6.6774 и дужине 130.0038.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 143.6 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
