Јак земљотрес погодио Индонезију!

28.10.2025

17:00

Фото: Printscreen/Youtube
Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес магнитуде 6.4 степени Рихтера забиљежен је у уторак, 28. октобар 2025 у 15.40 часова, у Индонезији.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине -6.6774 и дужине 130.0038.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 143.6 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(Телеграф.рс)

Земљотрес

Indonezija

потрес

