Јак земљотрес погодио Турску, има повријеђених

Најмање 19 људи повријеђено је у земљотресу јачине 6,1 степени по Рихтеровој скали који је погодио западни дио Турске.
Према посљедњим подацима, у земљотресу није било жртава, а урушене су три зграде и једна продавница.
Како је саопштио турски министар здравља Кемал Мемишоглу, од 19 повређених, четири особе повриједиле су се усљед скокова и падова и они су пуштени кући након пријема код љекара.
"Сви повријеђени су у добром стању и њихово лијечење се наставља у болницама. Желим им брз опоравак", рекао је Мемишоглу.
Земљотрес је погодио запад Турске у понедељак касно увече недалеко од града Синдиргија, а осјетио се и у Истанбулу и појединим дијеловима Грчке.
Очевици кажу да је потрес био снажан и да је трајао дуго.
Након главног удара, услиједио је низ слабијих потреса, пише Спутњик.
