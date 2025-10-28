Logo

Јак земљотрес погодио Турску, има повријеђених

Извор:

Sputnjik

28.10.2025

07:11

Коментари:

0
Јак земљотрес погодио Турску, има повријеђених
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Најмање 19 људи повријеђено је у земљотресу јачине 6,1 степени по Рихтеровој скали који је погодио западни дио Турске.

Према посљедњим подацима, у земљотресу није било жртава, а урушене су три зграде и једна продавница.

Како је саопштио турски министар здравља Кемал Мемишоглу, од 19 повређених, четири особе повриједиле су се усљед скокова и падова и они су пуштени кући након пријема код љекара.

"Сви повријеђени су у добром стању и њихово лијечење се наставља у болницама. Желим им брз опоравак", рекао је Мемишоглу.

Никола Јокић

Кошарка

Јокић наставља доминацију: Новим трипл-даблом срушио Минесоту

Земљотрес је погодио запад Турске у понедељак касно увече недалеко од града Синдиргија, а осјетио се и у Истанбулу и појединим дијеловима Грчке.

Очевици кажу да је потрес био снажан и да је трајао дуго.

Након главног удара, услиједио је низ слабијих потреса, пише Спутњик.

Подијели:

Тагови:

Земљотрес

Turska

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јокић наставља доминацију: Новим трипл-даблом срушио Минесоту

Кошарка

Јокић наставља доминацију: Новим трипл-даблом срушио Минесоту

2 ч

0
Славимо Светог свештеномученика Лукијана: Данас се треба сјетити ових ријечи патријарха Павла

Друштво

Славимо Светог свештеномученика Лукијана: Данас се треба сјетити ових ријечи патријарха Павла

2 ч

0
Младић (18) из БиХ доживио тешку несрећу: Из аутомобила га извлачила 33 ватрогасца

Свијет

Младић (18) из БиХ доживио тешку несрећу: Из аутомобила га извлачила 33 ватрогасца

2 ч

0
Наставак суђења за злочин над 56 српских цивила у Јошаници

Република Српска

Наставак суђења за злочин над 56 српских цивила у Јошаници

2 ч

0

Више из рубрике

Младић (18) из БиХ доживио тешку несрећу: Из аутомобила га извлачила 33 ватрогасца

Свијет

Младић (18) из БиХ доживио тешку несрећу: Из аутомобила га извлачила 33 ватрогасца

2 ч

0
Одложено или отказано готово 3.800 летова

Свијет

Одложено или отказано готово 3.800 летова

10 ч

0
Експлозија у руднику, двије особе погинуле

Свијет

Експлозија у руднику, двије особе погинуле

10 ч

0
Пси плаве боје примијећени у Чернобиљу, научници шокирани

Свијет

Пси плаве боје примијећени у Чернобиљу, научници шокирани

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

18

Украјинци снимали убиство сина руског генерала

09

14

Невјероватан призор: Камере снимиле "срце" урагана

09

13

Срушио се плафон на пијаци у Загребу

09

12

Смијењен шеф Клуба одборника СНСД-а у Гацку

09

03

Не смирује се ситуација у Подгорици: Навијачи Будућности најавили ново окупљање

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner