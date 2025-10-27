Logo

Експлозија у руднику, двије особе погинуле

Извор:

СРНА

27.10.2025

22:31

Коментари:

0
Двије особе су погинуле, а једна је повријеђена у експлозији у руднику у крајњем западном региону државе Нови Ју, саопштила је полиција.

Службе хитне помоћи позване су јутрос у рудник који се налази око 450 километара источно од удаљеног рударског града Брокен Хил.

пашче

Регион

Ко пронађе Тедија, зарадиће 10.000 КМ

Аустралијска мрежа Еј-Би-Си јавила је да су погинули један мушкарац и једна жена у експлозији у руднику.

Службе за ванредне ситуације позване су у рудник "Ендевор" у мјесту Кобар, након што су двије особе задобиле тешке повреде на радном мјесту.

Полиција је саопштила да је мушкарац погинуло у самом руднику, док су двије жене изнијете на површину, од којих је једна подлегла повредама.

Друга жена је повријеђена и пребачена је у болницу.

Експлозија

rudnik

Аустралија

