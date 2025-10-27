Експлозија у руднику, двије особе погинуле

Извор:
Двије особе су погинуле, а једна је повријеђена у експлозији у руднику у крајњем западном региону државе Нови Ју, саопштила је полиција.
Службе хитне помоћи позване су јутрос у рудник који се налази око 450 километара источно од удаљеног рударског града Брокен Хил.
Аустралијска мрежа Еј-Би-Си јавила је да су погинули један мушкарац и једна жена у експлозији у руднику.
Службе за ванредне ситуације позване су у рудник "Ендевор" у мјесту Кобар, након што су двије особе задобиле тешке повреде на радном мјесту.
Полиција је саопштила да је мушкарац погинуло у самом руднику, док су двије жене изнијете на површину, од којих је једна подлегла повредама.
Друга жена је повријеђена и пребачена је у болницу.
