Прва слика након снажног земљотреса у Турској

27.10.2025
21:11
Снажан земљотрес јачине 6,1 степена по Рихтеру погодио је Турску.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на десет километара од мјеста Синдирги.
На друштвеној мрежи Твитер објављена је фотографија на којој се види како су људи из страха изашли на улице.
Људи кажу да је земљотрес био веома јак.
DEPREM— frkn (@frkndebruyne) October 27, 2025
ÇOK KÖTÜYDÜ GEÇMİŞ OLSUN pic.twitter.com/NMiWSBUiTI
"Био је веома јак, ударац се баш осјетио", само су неки коментари на платформи ЕМСЦ.
