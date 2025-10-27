Logo

Прва слика након снажног земљотреса у Турској

27.10.2025

21:11

Коментари:

0
Прва слика након снажног земљотреса у Турској
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Снажан земљотрес јачине 6,1 степена по Рихтеру погодио је Турску.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на десет километара од мјеста Синдирги.

На друштвеној мрежи Твитер објављена је фотографија на којој се види како су људи из страха изашли на улице.

Људи кажу да је земљотрес био веома јак.

"Био је веома јак, ударац се баш осјетио", само су неки коментари на платформи ЕМСЦ.

(Телеграф.рс)

