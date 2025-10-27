Орбан код папе: Тражио подршку за антиратне напоре Мађарске

27.10.2025
20:12
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан замолио је данас папу Лава Четрнаестог, током приватне аудијенције у Ватикану, да подржи антиратне напоре Мађарске, преноси "Мађар Немзет".
Како је саопштено из Ватикана, разговор је трајао око сат времена. Саговорници су се сложили да је Католичка црква посвећена доприносу, друштвеном развоју и благостању мађарске заједнице, "са посебним освртом на улогу породице, образовања и будућност младих људи, као и важност заштите најрањивијих хришћанских заједница".
Свијет
Сијарто: Док Орбан води мађарску Владу Украјина неће приступити ЕУ
Било је ријечи и о актуелним међународним питањима - сукобу у Украјини и ситуацији на Блиском истоку.
Орбан је представио своју породицу и пратњу папи, а размијенили су и поклоне. Премијер Мађарске је разговарао и са кардиналом Пјетром Паролином, државним секретаром Свете Столице и надбискупом Полом Ричардом Галагером. Током посјете Италији састаће се и са предсједницом италијанске владе Ђорђом Мелони, преноси РТ Балкан.
Најновије
Најчитаније
21
56
21
55
21
51
21
43
21
29
Тренутно на програму