Орбан: Путин ме упозорио

Извор:
СРНА
24.10.2025
08:28
Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је да га је предсједник Русије Владимир Путин обавијестио о намјери Москве да предузме контрамјере против западних земаља у случају експропријације замрзнутих руских средстава.
Орбан је у интервјуу за "Јутјуб" канал "Патриота" навео да је приликом размјене писама са Путином прошле седмице упитао руског предсједника како ће Русија реаговати ако се Брисел одлучи за експропријацију руских средстава и да ли ће разврставати земље према њиховом приступу том проблему.
- Руски предсједник одговорио је да ће бити предузете контрамјере - рекао је Орбан.
Мађарски премијер истакао је да је из преписке са руским предсједником закључио да ће бити значајан став Мађарске уколико се Москва одлучи за контрамјере.
- Мађарске компаније имају озбиљна средства у Русији. Једноставно, у економском интересу Мађарске је да не подржи то - нагласио је Орбан, говорећи о плану Запада о пљенидби руске имовине.
Он је објаснио да би такав корак постао основа за тужбе и да би угрозио повјерење у институције које депонују страну имовину која служи као гаранција за међународне комерцијалне трансакције.
- Уколико се одузме имовина било којој земљи, то је готово. Нико више никада неће имати повјерења у било коју европску финансијску институцију када се ради о чувању резерви - упозорио је Орбан.
Према његовим ријечима, такви поступци могли би да угрозе и проналажење рјешења за украјинску кризу, јер би изазвали озбиљно незадовољство Русије, пренио је ТАСС.
- Тиме ћемо и умањити шансе руско-америчких мировних преговора - напоменуо је Орбан.
Он је потенцијално пребацивање руских средстава Украјини назвао "у најмању руку крађом" и додао да Мађарска то не подржава.
Лидери ЕУ нису успјели да се током јучерашњег самита договоре у вези са употребом замрзнутих руских средстава.
