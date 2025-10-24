Logo

Орбан: Путин ме упозорио

Извор:

СРНА

24.10.2025

08:28

Коментари:

0
Орбан: Путин ме упозорио
Фото: Tanjug/AP/Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl

Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је да га је предсједник Русије Владимир Путин обавијестио о намјери Москве да предузме контрамјере против западних земаља у случају експропријације замрзнутих руских средстава.

Орбан је у интервјуу за "Јутјуб" канал "Патриота" навео да је приликом размјене писама са Путином прошле седмице упитао руског предсједника како ће Русија реаговати ако се Брисел одлучи за експропријацију руских средстава и да ли ће разврставати земље према њиховом приступу том проблему.

- Руски предсједник одговорио је да ће бити предузете контрамјере - рекао је Орбан.

Мађарски премијер истакао је да је из преписке са руским предсједником закључио да ће бити значајан став Мађарске уколико се Москва одлучи за контрамјере.

- Мађарске компаније имају озбиљна средства у Русији. Једноставно, у економском интересу Мађарске је да не подржи то - нагласио је Орбан, говорећи о плану Запада о пљенидби руске имовине.

Он је објаснио да би такав корак постао основа за тужбе и да би угрозио повјерење у институције које депонују страну имовину која служи као гаранција за међународне комерцијалне трансакције.

- Уколико се одузме имовина било којој земљи, то је готово. Нико више никада неће имати повјерења у било коју европску финансијску институцију када се ради о чувању резерви - упозорио је Орбан.

Према његовим ријечима, такви поступци могли би да угрозе и проналажење рјешења за украјинску кризу, јер би изазвали озбиљно незадовољство Русије, пренио је ТАСС.

- Тиме ћемо и умањити шансе руско-америчких мировних преговора - напоменуо је Орбан.

Он је потенцијално пребацивање руских средстава Украјини назвао "у најмању руку крађом" и додао да Мађарска то не подржава.

Лидери ЕУ нису успјели да се током јучерашњег самита договоре у вези са употребом замрзнутих руских средстава.

Подијели:

Тагови:

Виктор Орбан

Русија

Мађарска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Појавио се нови снимак бијега лопова из Лувра

Свијет

Појавио се нови снимак бијега лопова из Лувра

2 ч

0
Хеликоптер

Свијет

У паду хеликоптера погинула породицa америчког политичара

2 ч

0
Трамп прекинуо трговинске преговоре с Канадом

Свијет

Трамп прекинуо трговинске преговоре с Канадом

3 ч

0
Олуја Бењамин прави пустош у Европи, измјерени најјачи удари вјетра

Свијет

Олуја Бењамин прави пустош у Европи, измјерени најјачи удари вјетра

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

25

Најнижа плата у Српској биће повећана према степену стручности

10

23

Народ прича са Биљаном Стокић: Угљевик

10

23

Цвијановић: Вријеме зрело за реструктурисање међународног присуства у БиХ

10

22

Хрват ухапшен јер је сексуално злостављао дјецу и дијелио снимке са групом од 250 педофила

10

18

У Индији изгорио аутобус, погинуло најмање 25 људи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner