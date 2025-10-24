Logo

У паду хеликоптера погинула породицa америчког политичара

Извор:

Индекс

24.10.2025

Коментари:

Четири члана породице кандидата за гувернера Илиноиса Дарена Бејлија погинула су у паду хеликоптера, саопштили су менаџери његове кампање.

Бејлијев син Закари, Закаријева супруга Келси, њихова дванаестогодишња ћерка Вада Роуз и њихов седмогодишњи син Самјуел погинули су у несрећи у Екалаки, Монтана, у среду. Пар је такође имао треће дете, десетогодишњег дечака који није био у авиону у време несреће.

„Бејли и његова супруга Синди су сломљени због овог незамисливог губитка и траже приватност док тугују у овом тешком тренутку. Утјеху проналазе у својој вјери, породици и молитвама многих који их воле и брину о њима“, рекао је Бејлијев менаџер кампање у саопштењу.

вјетар

Свијет

Олуја Бењамин прави пустош у Европи, измјерени најјачи удари вјетра

Бејли, произвођач житарица, кандидује се за гувернера Илиноиса као републиканац на изборима сљедеће године. Претходно се кандидовао за гувернера 2022. године, изгубивши од демократе Џ. Б. Прицкера у трци која је привукла пажњу јер су десетине милиона долара потрошене на предизборну кампању са обе стране.

Бејли се појавио на предизборном скупу са Доналдом Трампом у јуну те године и добио његову подршку. Његова кампања за Представнички дом САД 2024. године такође је била неуспјешна. Бејли је претходно био члан оба дома законодавног тијела државе Илиноис, представљајући дијелове јужног Илиноиса.

Гувернер Прицкер је рекао да су он и његова супруга сломљени вешћу о Бејлијевом губитку. „Наше молитве и најдубље саучешће су уз Бејлијеве у овом тренутку туге“, написао је на Сјуу.

(индекс)

