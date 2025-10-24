Logo

Зорица Брунцлик у сузама напустила снимање емисије због Драгомира Деспића

Информер

24.10.2025

Зорица Брунцлик у сузама напустила снимање емисије због Драгомира Деспића
На снимању музичког такмичења "Пинкове звезде" дошло је до драме када је пјевачица Зорица Брунцлик напустила сет усред емисије.

Разлог за овај неочекивани потез било је, како сазнаје Информер, скандалозно понашање репера Драгомира Деспића Десингерице, чије су упадице и провокације изнервирале пјевачицу до суза.

Према ријечима очевица са лица мјеста, Зорица је у једном тренутку изгубила стрпљење и затражила да се снимање одмах прекине.

- Зорица више није могла да толерише Десингерицино понашање. На снимању прије три дана расплакала се због његових константних упадица и прекидања док је коментарисала такмичаре. Захтјевала је да се све заустави, а тада је у студио ушао Кемиш и заједно с њом отишао у апартман. Пауза је трајала скоро сат времена, колико су је убјеђивали да се врати на сет - открива за Информер добро обавјештен извор.

Он додаје да су сви чланови екипе стали на Зоричину страну.

- Морам да кажем да је жена била потпуно у праву. Десингерица је немогућ! Нема нимало поштовања према величини каква је Зорица. Константно је прекида, упада јој усред реченице, добацује... Жена се заиста потресла јер није навикла на такву комуникацију - закључује извор.

Подсјетимо, понашање Драгомира Деспића Десингерице из недјеље у недјељу изазива шок и невјерицу, а чланови жирија остали су затечени када је током снимања подригнуо у микрофон.

Zorica Brunclik

Драгомир Деспић Десингерица

Свађа

