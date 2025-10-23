Logo

Дарко Лазић открио детаље првог пијанства: ''Рекао сам да нећу више никад''

Извор:

Гранд

23.10.2025

15:48

Коментари:

0
Турбулентан живот Дарка Лазића не престаје да изазива пажњу јавности, а након саобраћајке коју је недавно имао, поново се подигла прашина о његовим пороцима о чему је јавно говорио.

Иако су многи примјетили да води мирнији живот од када је у браку са супругом Катарином, признаје да је давно рекао: "Не" алкохолу, међутим није остао доследан томе.

Дарко је једном приликом открио детаље свог првог пијанства.

"Прије двадесет година сам први пут окусио и реко сам да нећу више никад, отровао сам се, препио сам се и рекао сам: "Више никада", рекао кроз смијех у емисији "Турнеја са Слобом Васићем".

Снијег- Србија-03102025 (2)

Свијет

У Њемачкој најављују ''зиму вијека'': Шта стоји иза тога?

Подсјетимо, Дарко Лазић је недавно имао саобраћајну незгоду са супругом Катарином Лазић, када је задобио лакше повреде главе. Тада је седмој сили признао да је конзумирао алкохол, али је нагласио да су резултати тестирања били преувеличани.

"Попио сам пар пића, али не толико колико пишу. Мислим и стојим иза тога да је 1.90 немогуће, то су двије флаше. Попио сам пар пића, али нисам био пијан", рекао је пјевач.

Дарко Лазић

Пјевачица

