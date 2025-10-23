Јелена Карлеуша згрожена изјавом Милице Павловић: "Аух, шта прича ова жена".

Logo

Фото: Youtube screenshot/Senorita Music

Музичка звијезда Јелена Карлеуша оштро је реаговала на изјаву пјевачице Милице Павловић да би радо обрисала њихов дует "Машала".

Некадашње блиске пријатељице Јелена Карлеуша и Милица Павловић више пута су се нашле у сукобу, а најновија полемика избила је након Миличине изјаве о заједничком дуету.

На питање да ли би обрисала дует са Карлеушом под називом "Машала" да је у њеном власништву, Милица је одговорила:

- Пјесма није у мом власништву, тако да не могу да одговорим. Када је у мом власништву попут "Кидаш ме", ја стиснем "обриши".

Ова изјава није остала непримијећена код Карлеуше, која је оштро реаговала на ријечи Милице Павловић. На друштвеној мрежи "Иск" она је кратко прокоментарисала: "Аух, шта прича ова жена".

(информер)

