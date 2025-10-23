Logo

Шумокрадица пао у акцији "Козара"

Извор:

АТВ

23.10.2025

10:24

Коментари:

1
Шумокрадица пао у акцији "Козара"
Фото: PU Banjaluka

Бањалучка полиција ухапсила је Слободана В. у акцији "Козара" због крађе шуме.

"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, јуче су у оквиру оперативне акције 'Козара', која је усмјерена на спречавање вршења нелегалне сјече шуме и промета дрвних сортимената, лишили слободе и извршили криминалистичку обраду лица С.В. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починило два кривична д‌јела шумска крађа", саопштено је из ПУ Бањалука.

Крађа шуме
Крађа шуме

Слободан В. се сумњичи да је током септембра ове године на подручју мјеста Шимићи, починио наведена кривична д‌јела на начин да је у двије приватне шуме извршило бесправну сјечу укупно 110 стабла храста и букве.

Од њега је уз потврду одузето теретно возило „мерцедес“.

Све мјере и радње у оквиру акције предузете су под надзором тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука и судије Основног суда у Бањалуци.

Подијели:

Тагови:

krađa šume

Бањалука

akcija policije

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшени Бањалучани, пронађено 55 грама кокаина

Хроника

Ухапшени Бањалучани, пронађено 55 грама кокаина

1 ч

0
Ухапшен судија Урош Николић!

Србија

Ухапшен судија Урош Николић!

2 ч

0
Амерички кошаркаш Џеред Батлер ново појачање Црвене звезде

Кошарка

Амерички кошаркаш Џеред Батлер ново појачање Црвене звезде

2 ч

0
Лустер на свадби пао на младу, замало да настрада

Свијет

Лустер на свадби пао на младу, замало да настрада

2 ч

0

Више из рубрике

Ухапшени Бањалучани, пронађено 55 грама кокаина

Хроника

Ухапшени Бањалучани, пронађено 55 грама кокаина

1 ч

0
Шта се дешава са ”Sky” истрагама у Републици Српској?

Хроника

Шта се дешава са ”Sky” истрагама у Републици Српској?

2 ч

0
Амри Пашић Фаћо

Хроника

Огласила се полиција о хапшењу Амира Пашића Фаће

14 ч

0
Ухапшен Амир Пашић Фаћо

Хроника

Ухапшен Амир Пашић Фаћо

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

03

Сјеверна Кореја одржава први међународни филмски фестивал послије шест година

12

00

Фолксваген би могао обуставити производњу

11

52

Јелена Карлеуша згрожена изјавом Милице Павловић: "Аух, шта прича ова жена".

11

51

Разбојнику пет и по година за пљачку ”Лутрије”

11

43

Одбијен захтjев Суада Арнаутовића за поништење овјере СНСД-а за учешће на изборима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner