Шумокрадица пао у акцији "Козара"

Извор:
АТВ
23.10.2025
10:24
Коментари:1
Бањалучка полиција ухапсила је Слободана В. у акцији "Козара" због крађе шуме.
"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, јуче су у оквиру оперативне акције 'Козара', која је усмјерена на спречавање вршења нелегалне сјече шуме и промета дрвних сортимената, лишили слободе и извршили криминалистичку обраду лица С.В. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починило два кривична дјела шумска крађа", саопштено је из ПУ Бањалука.
Слободан В. се сумњичи да је током септембра ове године на подручју мјеста Шимићи, починио наведена кривична дјела на начин да је у двије приватне шуме извршило бесправну сјечу укупно 110 стабла храста и букве.
Од њега је уз потврду одузето теретно возило „мерцедес“.
Све мјере и радње у оквиру акције предузете су под надзором тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука и судије Основног суда у Бањалуци.
