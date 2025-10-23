Амерички кошаркаш Џеред Батлер ново појачање Црвене звезде

Извор:
Танјуг
23.10.2025
09:49

Амерички кошаркаш Џеред Батлер ново је појачање Црвене звезде, саопштио је данас београдски клуб.
- Бивши члан Филаделфије и некадашњи шампион НЦАА са Бејлором, потписао је у четвртак у јутарњим часовима уговор са Црвеном звездом, и доноси нашем тиму бројне квалитете на позицијама организатора игре и бека шутера које су тренутно ослабљене одсуством бројних играча због повреда. Батлера, који има 25 година и висок је 191 центиметар, на НБА драфту 2021. године изабрали су Њу Орлеанс Пеликанси. Претходно је имао сјајну колеџ каријеру и шампион је НЦАА са екипом Бејлора - наводи се на сајту Звезде.
Батлер је у каријери одиграо 148 утакмица у НБА лиги, са просјеком од 6,7 поена, 1,5 скокова и 2,8 асистенција, а наступао је за Јуту, Оклахому, Вашингтон и Филаделфију.
- Управо из најбоље НБА сезоне коју је имао у дресу Сиксерса (у 28 утакмица просјечно је биљежио 12 поена и 5 асистенција) стиже у Београд гдје ће пошто прође љекарске прегледе потписати уговор. Црвена звезда истиче велико задовољство јер се Батлер и поред бројних понуда које је имао у претходном периоду, одлучио да обуче дрес Црвене звезде и појача наш тим - саопштено је из Црвене звезде.
