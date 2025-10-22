Logo

Преминуо легендарни кошаркаш

Извор:

Телеграф

22.10.2025

17:39

Преминуо легендарни кошаркаш
Фото: Pixabay

Један од легендарних кошаркаша краљевачке Слоге Драган Савић Саво преминуо је у 69. години.

Као члан златне генерације „бијелих“ из осамдесетих година прошлог вијека која је изборила пласман и потом двије године играла у елитном кошаркашком друштву тадашње СФРЈ, Драган Савић је, заједно са својим саиграчима, стекао статус легендарног спортисте у граду на Ибру.

Наука и технологија

ChatGPT донио Американки добитак на лутрији

Послије завршетка играчке каријере, био је веома успешан судија на домаћој и међународној сцени, а потом и делегат.

Драган Савић је иза себе ставио две кћерке и два сина, а место и датум његове сахране биће накнадно објављени, пише Телеграф.

