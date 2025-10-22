Преминуо легендарни кошаркаш

Извор:
Један од легендарних кошаркаша краљевачке Слоге Драган Савић Саво преминуо је у 69. години.
Као члан златне генерације „бијелих“ из осамдесетих година прошлог вијека која је изборила пласман и потом двије године играла у елитном кошаркашком друштву тадашње СФРЈ, Драган Савић је, заједно са својим саиграчима, стекао статус легендарног спортисте у граду на Ибру.
Послије завршетка играчке каријере, био је веома успешан судија на домаћој и међународној сцени, а потом и делегат.
Драган Савић је иза себе ставио две кћерке и два сина, а место и датум његове сахране биће накнадно објављени, пише Телеграф.
