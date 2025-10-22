Бојан Савић остаје на челу Градског одбора СНСД Бијељина

22.10.2025
17:39
Коментари:0
Бојан Савић поново је данас изабран за предсједника Градског одбора СНСД Бијељина на Изборној конференцији којој је присуствовало руководство странке на челу са предсједником СНСД Милорадом Додиком.
Додик је рекао да је СНСД на прошлим локалним изборима добио политичку подршку у Бијељини и управља парламентарном већином у граду, у настојању да иницира и побољша рјешавање комуналних, инфраструктурних и других важних питања за грађане.
Наука и технологија
ChatGPT донио Американки добитак на лутрији
"У историји Бијељине СНСД ће остати уписан као онај ко је ријешио најважније комуналне и инфраструктурне проблеме", изјавио је Додик и навео за примјер изградњу канала који је омогућио каснију изградњу канализације, болнице која је једна од најбоље организованих здравствених установа у Републици Српској и путне обилазнице.
Он је као важне ствари које се у Бијељини раде истакао дрински насип, изградњу ауто-пута која је у току, а додао је да републичка власт у Бијељини помаже да се ријеше и неки локални комунални проблеми.
"У посљедњих неколико година та сарадња не постоји и то није због републичких органа", рекао је Додик и навео да се са локалног нивоа показује ароганција.
Свијет
Уједињене нације бирају новог генералног секретара 2026. године
Лидер СНСД је најавио да ће странка упорним радом покушати да придобије политичку подршку грађана Бијељине у свим наредним изборним процесима.
"СНСД је најснажнија и најмоћнија политичка партија, она је без опозиционог дјеловања на простору Републике Српске, једина озбиљна опозиција која се покушава наметнути већ 20 година је Телевизија `БН` која пише саопштења за своје политичке кориснике као што су СДС, ПДП и други", рекао је Додик.
Он је оцијенио да лажи не могу бити озбиљна политика.
Република Српска
Каран: Повезивање Бањалуке и Београда национални интерес
"Политика је оно што оставите иза себе, а ми смо овдје оставили много тога иза себе доброга за ове људе", поручио је Додик.
Према његовим ријечима, само кроз републичке подстицаје пољопривреди у Бијељину је у посљедњих 10 година уложено више од 200 милиона КМ.
"Готово да нема више ничега што би ова републичка власт могла овдје да уради, све остало припада комуналној, односно локалној управи, а и ту хоћемо да помогнемо ако се помоћ базира на обострано исказаном интересу. Ми ћемо радити са скупштинском већином и учинити све да Бијељина функционише на најбољи могући начин", поручио је Додик.
Свијет
Саркозија у затвору чувају два полицајца
Бојан Савић је у изјави новинарима истакао да СНСД ради и када нису избори и захвалио за, како је рекао, пружену руку свих институција Републике Српске ка Бијељини.
"Показали смо то чињеницама, то није демагогија ни `Фејсбук` политика, та рука је увијек била и биће пружена, колико је то наша одговорност, а вјерујем да ћемо у наредном периоду са више ентузијазма, енергије и више сарадње радити за интерес града и грађана Републике Српске", нагласио је Савић.
Србија
ЕП усвојио резолуцију о Србији; Вучић: Видјело се ко је против Србије
Изборној конференцији СНСД-а присуствовали су, између осталих, потпредсједници странке Жељка Цвијановић, Радован Вишковић и Мирослав Бојић, генерални секретар Срђан Амиџић, организациони секретар Игор Додик, те чланови Главног одбора Саво Минић и Синиша Карана.
БиХ
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Србија
2 ч0
Регион
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч2
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму