Вишковић: Што прије отворити дионицу Рача - Бијељина

Вршилац дужности директора Јавног предузећа Аутопутеви Републике Српске Радован Вишковић са најужим руководством Републике Спрске, обишао је данас градилиште будућег ауто-пута Београд - Бањалука, дионицу Рача - Бијељина, која је у поодмаклој фази изградње.

У посјети градилишту саобраћајнице, која је стратешки, национални интерес Републике Српске, били су предсједник Милорад Додик, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић и министар за високо образовање и научно-технолошки развој Српске Синиша Каран.

Србија Вулин: Спровођење резолуције Европског парламента Србију би учинило колонијом

Вишковић је подсјетио да је пројекат дионице Рача - Бијељина претрпио одређене измјене, због оправданог захтјева мјештана неколико семберских села, који су тражили изградњу додатне петље у селу Бродац, саопштено је из Аутопутева Републике Српске.

- Петља се налази на неких осам километара од новоизграђеног моста на Рачи и у наредном периоду појачаћемо активности на овом дијелу трасе, како би саобраћајница могла да буде изграђена до средине сљедеће године, када и Србија планира да отвори дионицу ауто-пута Кузмин - Рача. Свима нам је у циљу да што прије отворимо дионицу за саобраћај, како би предузеће и Српска могли да убиру путарину и остварују приходе - истакао је Вишковић, додавши да је завршетак овог дијела дионице неопходан и због чињенице да ће Србија завршетком свог ауто-пута у употребу пустити и нови, јединствени гранични прелаз.

Према његовим ријечима, планирана је изградња и привремене, приступне саобраћајнице од новог моста до магистралног пута, како би се омогућио несметан проток роба и људи преко новог граничног прелаза. Како је нагласио, ово су елементи због којих се првобитна пројектно-техничка документација морала измијенити, а представљају додатне радове које ће финансирати предузеће.

Регион Колашин добија споменик блаженопочившем митрополиту Амфилохију

Вишковић је подсјетио да је пројекат вриједан 258 милиона КМ, те да је, закључно са септембром, исплаћено 120 милиона. Како је навео, финансирање се до сада одвијало у омјеру 50 одсто Република Српска, а 50 одсто Србија.

- Направили смо финансијски план, на основу којег ћемо у наредном периоду убрзати радове и наша је жеља да овај ауто-пут буде што прије завршен. Ових дана водимо интензивне прегове са кинеским партнерима да се на ову дионицу одмах настави сљедећа, на правцу од Бијељине до Брчког и од Вукосавља до Брчког. Република Српска, као што можете да закључите, у наредних неколико година има огромну амбицију у изградњи ауто-путева, јер досадашња искуства земаља у региону, Европи и свијету указују на то да изгардња савремених ауто-путева, брзих путева и других саобраћајница, у највећој мјери доприноси економском и привредном развоју једне регије, самим тим и Републике Српске - додао је Вишковић, нагласивши да су најбољи примјер градови и општине у Српској, који већ имају изграђене ауто-путеве и економски просперитет на њиховој територији.

Хроника Разбојник мотком тукао радницу кафића

Прије обиласка трасе, Вишковић је посјетио Пословну јединицу Аутопутева Републике Српске у Бијељини, гдје је разговарано о досадашњим и будућим активностима на реализацији пројеката у области путне инфраструктуре.