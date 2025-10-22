Logo

Сијарто: Будимпешта неће престати да купује руско нуклеарно гориво

Извор:

СРНА

22.10.2025

16:40

Коментари:

0
Сијарто: Будимпешта неће престати да купује руско нуклеарно гориво
Фото: РТРС

Мађарска ће почети преговоре о куповини нуклеарног горива од Сједињених Држава да би диверзификовала снабдијевање, али неће престати да га купује и од Русије, рекао је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

Сијарто је рекао да је Мађарској потребно више нуклеарног горива како би задовољила растуће енергетске потребе док проширује нуклеарну електрану.

Авион

Свијет

Авион покосио жену приликом слијетања на фудбалски терен

Он је додао ће наставити да купује нуклеарно гориво и од Русије.

- Поред постојећих односа са руским добављачима, почињемо консултације о куповини нуклеарног горива и од Сједињених Држава да бисмо могли безбједно да опслужујемо наше повећане нуклеарне капацитете - рекао је Сијарто за мађарски канал М1.

Подијели:

Таг:

Петер Сијарто

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лоше навике које вам одузимају енергију

Здравље

Лоше навике које вам одузимају енергију

3 ч

0
Близанци били заробљени испод срушеног зида, отац покушао да их спаси

Свијет

Близанци били заробљени испод срушеног зида, отац покушао да их спаси

3 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Зеленски не дјелује као независни политичар

3 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

У Бањалуци ухапшено осам особа због злоупотребе дроге

3 ч

0

Више из рубрике

Авион покосио жену приликом слијетања на фудбалски терен

Свијет

Авион покосио жену приликом слијетања на фудбалски терен

3 ч

0
Близанци били заробљени испод срушеног зида, отац покушао да их спаси

Свијет

Близанци били заробљени испод срушеног зида, отац покушао да их спаси

3 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Зеленски не дјелује као независни политичар

3 ч

0
Лувр поново отворен за посјетиоце

Свијет

Лувр поново отворен за посјетиоце

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

34

Шта се носи као поклон за славу?

19

27

Храна коју никада не треба спремати у тефлонском тигању

19

23

Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Загребу

19

21

Домаћи брендови пива заслужују већу пажњу

19

19

Пословни форум Србија - Српска: Једно тржиште, једна борба – за бољу привреду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner