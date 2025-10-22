Сијарто: Будимпешта неће престати да купује руско нуклеарно гориво

Извор:
СРНА
22.10.2025
16:40
Коментари:0
Мађарска ће почети преговоре о куповини нуклеарног горива од Сједињених Држава да би диверзификовала снабдијевање, али неће престати да га купује и од Русије, рекао је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
Сијарто је рекао да је Мађарској потребно више нуклеарног горива како би задовољила растуће енергетске потребе док проширује нуклеарну електрану.
Он је додао ће наставити да купује нуклеарно гориво и од Русије.
- Поред постојећих односа са руским добављачима, почињемо консултације о куповини нуклеарног горива и од Сједињених Држава да бисмо могли безбједно да опслужујемо наше повећане нуклеарне капацитете - рекао је Сијарто за мађарски канал М1.
