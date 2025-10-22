Близанци били заробљени испод срушеног зида, отац покушао да их спаси

Извор:
Дјечак (8) погинуо је током рушења потпорног зида зграде док се играо са своја два млађа брата и сестре у италијанском мјесту Ђоја Тауро, у недјељу поподне.
Његов брат близанац и старији брат (13) превезени су у болницу, али обојица нису у животној опасности.
Дјечак, на кога су пали дијелови зграде, када је извучен био је у критичном стању. Од почетка, његово стање је дјеловало веома озбиљно и само се погоршало тог поподнева, све док нажалост није преминуо на одељењу интензивне неге.
У недјељу поподне, дјеца су се играла близу своје куће када се зид зграде изненада срушио. Сво троје дјеце били су заробљени испод рушевина. Спасилачке службе су брзо стигле на лице мјеста, а власти су покренуле истрагу како би разјасниле инцидент.
Отац дјеце, који је покушао да копа по рушевине како би спасао своје троје дјеце, повриједио је ногу, али није хоспитализован.
"Овај догађај је туга за цијелу нашу заједницу. Сви смо уз породицу у овако тешком тренутку", написао је градоначелник Ђоја Таура, пише Телеграф.
