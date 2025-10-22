Logo

Близанци били заробљени испод срушеног зида, отац покушао да их спаси

Извор:

Телеграф

22.10.2025

16:26

Коментари:

0
Близанци били заробљени испод срушеног зида, отац покушао да их спаси
Фото: Pixabay

Дјечак (8) погинуо је током рушења потпорног зида зграде док се играо са своја два млађа брата и сестре у италијанском мјесту Ђоја Тауро, у недјељу поподне.

Његов брат близанац и старији брат (13) превезени су у болницу, али обојица нису у животној опасности.

Дјечак, на кога су пали дијелови зграде, када је извучен био је у критичном стању. Од почетка, његово стање је дјеловало веома озбиљно и само се погоршало тог поподнева, све док нажалост није преминуо на одељењу интензивне неге.

У недјељу поподне, дјеца су се играла близу своје куће када се зид зграде изненада срушио. Сво троје дјеце били су заробљени испод рушевина. Спасилачке службе су брзо стигле на лице мјеста, а власти су покренуле истрагу како би разјасниле инцидент.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Зеленски не дјелује као независни политичар

Отац дјеце, који је покушао да копа по рушевине како би спасао своје троје дјеце, повриједио је ногу, али није хоспитализован.

"Овај догађај је туга за цијелу нашу заједницу. Сви смо уз породицу у овако тешком тренутку", написао је градоначелник Ђоја Таура, пише Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Италија

srušena zgrada

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Зеленски не дјелује као независни политичар

3 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

У Бањалуци ухапшено осам особа због злоупотребе дроге

3 ч

0
Окружни суд у Источном Сарајеву одбацио жалбу Бјелице Прутина против Додика као неосновану

Република Српска

Окружни суд у Источном Сарајеву одбацио жалбу Бјелице Прутина против Додика као неосновану

3 ч

2
Влада Српске сутра о Приједлогу закона о предшколском васпитању и образовању

Република Српска

Влада Српске сутра о Приједлогу закона о предшколском васпитању и образовању

3 ч

0

Више из рубрике

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Зеленски не дјелује као независни политичар

3 ч

0
Лувр поново отворен за посјетиоце

Свијет

Лувр поново отворен за посјетиоце

4 ч

0
Велика олуја погодила Нови Зеланд: Јак вјетар оборио пјешака на улици

Свијет

Велика олуја погодила Нови Зеланд: Јак вјетар оборио пјешака на улици

5 ч

0
Убиство због апарата за кафу?! Мушкарац усмртио двије особе у кафићу

Свијет

Убиство због апарата за кафу?! Мушкарац усмртио двије особе у кафићу

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

34

Шта се носи као поклон за славу?

19

27

Храна коју никада не треба спремати у тефлонском тигању

19

23

Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Загребу

19

21

Домаћи брендови пива заслужују већу пажњу

19

19

Пословни форум Србија - Српска: Једно тржиште, једна борба – за бољу привреду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner