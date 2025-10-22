Logo

Лувр поново отворен за посјетиоце

Извор:

СРНА

22.10.2025

15:30

Коментари:

0
Лувр поново отворен за посјетиоце

Музеј Лувр у Паризу поново је данас отворен за посјетиоце, два дана након крађе накита.

- Биће затворена само сала у којој се догодила крађа - рекао је за РИА Новости запослени у Лувру задужен за пријем посјетилаца.

Породица Крстић

Кошарка

Хуманитарна утакмица за породицу Крстић: Борац дочекује Хелиос

До 8.30 по локалном времену, ред од око 100 људи чекао је на поновно отварање у 9.00 часова.

Лопови су провалили у недјељу, 19. октобра, у Лувр и украли девет комада накита из колекције од 23 дјела под називом "Наполеон и царица".

Украдени предмети укључују тијаре, минђуше, огрлице и брошеве који су некада припадали француским краљицама и царицама.

ilu-vocap-28082025

Наука и технологија

Воцап ограничава број порука без одговора

Музеј је затворен након пљачке и требало је да поново буде отворен 20. октобра, али то се није догодило.

Подијели:

Таг:

Luvr

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Нећемо одустати од изградње насипа на Дрини

33 мин

0
Генерал Небојша Павковић сахрањен у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу

Србија

Генерал Небојша Павковић сахрањен у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу

44 мин

0
Полиција аутомобил

Хроника

Једна особа повријеђена у тучи: Приликом сукоба кориштен нож?

49 мин

0
Ковачевић: Шмитов мали од палубе, Драшко Шмитић, мало се занио

Република Српска

Ковачевић: Шмитов мали од палубе, Драшко Шмитић, мало се занио

50 мин

0

Више из рубрике

Велика олуја погодила Нови Зеланд: Јак вјетар оборио пјешака на улици

Свијет

Велика олуја погодила Нови Зеланд: Јак вјетар оборио пјешака на улици

1 ч

0
Убиство због апарата за кафу?! Мушкарац усмртио двије особе у кафићу

Свијет

Убиство због апарата за кафу?! Мушкарац усмртио двије особе у кафићу

1 ч

0
Дјечак се нагео кроз прозор да поздрави сестру, па пао са 3. спрата

Свијет

Дјечак се нагео кроз прозор да поздрави сестру, па пао са 3. спрата

2 ч

0
Кинески "невидљиви" дрон први пут примијећен у ваздуху

Свијет

Кинески "невидљиви" дрон први пут примијећен у ваздуху

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

50

Све више млађих Херцеговки обољева од карцинома дојке

15

47

Додик: Ускоро промоција пројекта брзе цесте од Требиња до Вишеграда

15

46

Којић: Сени Узуновић изрећи дисциплинску мјеру због нарушавања кредибилитета правосуђа

15

45

Селак: Грађани с правом очекују одговорност правосуђа

15

43

Нинковић: Договор са васпитачима доказао оно што је СНСД тврдио - у буџету града има довољно новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner