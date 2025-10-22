Лувр поново отворен за посјетиоце

Извор:
22.10.2025
15:30
Музеј Лувр у Паризу поново је данас отворен за посјетиоце, два дана након крађе накита.
- Биће затворена само сала у којој се догодила крађа - рекао је за РИА Новости запослени у Лувру задужен за пријем посјетилаца.
До 8.30 по локалном времену, ред од око 100 људи чекао је на поновно отварање у 9.00 часова.
Лопови су провалили у недјељу, 19. октобра, у Лувр и украли девет комада накита из колекције од 23 дјела под називом "Наполеон и царица".
Украдени предмети укључују тијаре, минђуше, огрлице и брошеве који су некада припадали француским краљицама и царицама.
Музеј је затворен након пљачке и требало је да поново буде отворен 20. октобра, али то се није догодило.
