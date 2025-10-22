Logo

Ковачевић: Шмитов мали од палубе, Драшко Шмитић, мало се занио

Извор:

СРНА

22.10.2025

15:03

Коментари:

0
Ковачевић: Шмитов мали од палубе, Драшко Шмитић, мало се занио
Фото: АТВ БЛ

Шмитов мали од палубе, Драшко Шмитић, мало се занио. Препао се, јадан. Не зна шта ће и како ће, без свог Шмита, написао је на "Иксу" српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.

"Поздравићемо вас обојицу, ускоро. Прво Шмита, а онда и Шмитића. Побиједиће Српска!", навео је Ковачевић, који је објавио и фотографије сусрета предсједника Републике Српске Милорада Додика и Руске Федерације Владимира Путина, те Драшка Станивуковића са Кристијаном Шмитом.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Што прије завршити ауто-пут

Ковачевић је реаговао на објаву Драшка Станивуковића да су "Милорад Додик и СНСД спремни да уведу санкције Руској Федерацији".

Подијели:

Тагови:

Драшко Станивуковић

Радован Ковачевић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић: Што прије завршити ауто-пут

Република Српска

Минић: Што прије завршити ауто-пут

50 мин

0
Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci

Друштво

Сутра наоблачење: Послијеподне очекујте кишу и јак вјетар

58 мин

0
CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

ЦИК на сједници није ни разматрао допис Сене Узуновић

1 ч

0
Цвијановић: Одговорност према Српској некад носи и тешке одлуке

Република Српска

Цвијановић: Одговорност према Српској некад носи и тешке одлуке

1 ч

0

Више из рубрике

Минић: Што прије завршити ауто-пут

Република Српска

Минић: Што прије завршити ауто-пут

50 мин

0
Цвијановић: Одговорност према Српској некад носи и тешке одлуке

Република Српска

Цвијановић: Одговорност према Српској некад носи и тешке одлуке

1 ч

0
Додик у Бијељини са грађанима: Ово ми даје енергију да наставим борбу за Српску

Република Српска

Додик у Бијељини са грађанима: Ово ми даје енергију да наставим борбу за Српску

1 ч

0
Додик за БН ТВ "узео изјаву" Минићу

Република Српска

Додик за БН ТВ "узео изјаву" Минићу

1 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

50

Све више млађих Херцеговки обољева од карцинома дојке

15

47

Додик: Ускоро промоција пројекта брзе цесте од Требиња до Вишеграда

15

46

Којић: Сени Узуновић изрећи дисциплинску мјеру због нарушавања кредибилитета правосуђа

15

45

Селак: Грађани с правом очекују одговорност правосуђа

15

43

Нинковић: Договор са васпитачима доказао оно што је СНСД тврдио - у буџету града има довољно новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner