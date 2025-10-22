Ковачевић: Шмитов мали од палубе, Драшко Шмитић, мало се занио

Извор:
СРНА
22.10.2025
15:03
Коментари:0
Шмитов мали од палубе, Драшко Шмитић, мало се занио. Препао се, јадан. Не зна шта ће и како ће, без свог Шмита, написао је на "Иксу" српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
"Поздравићемо вас обојицу, ускоро. Прво Шмита, а онда и Шмитића. Побиједиће Српска!", навео је Ковачевић, који је објавио и фотографије сусрета предсједника Републике Српске Милорада Додика и Руске Федерације Владимира Путина, те Драшка Станивуковића са Кристијаном Шмитом.
Република Српска
Минић: Што прије завршити ауто-пут
Ковачевић је реаговао на објаву Драшка Станивуковића да су "Милорад Додик и СНСД спремни да уведу санкције Руској Федерацији".
Република Српска
50 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч2
Најновије
Најчитаније
15
50
15
47
15
46
15
45
15
43
Тренутно на програму