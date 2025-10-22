Logo

Сутра наоблачење: Послијеподне очекујте кишу и јак вјетар

СРНА

22.10.2025

14:53

Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci
У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити углавном суво, топло и сунчано уз пролазну умјерену облачност од сјеверозапада ка истоку, а послије подне се очекује јаче наоблачење на западу и југу уз кишу.

Ујутро ће бити промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде и с могућом слабом кишом понегдје на истоку, а око ријека и по котлинама се очекује пролазна магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Од очекује се подне вјетровито вријеме, уз јак, у Крајини и олујни југо.

У Херцеговини већи дио дана биће облачно са повременом локалном кишом.

Друштво

Издато упозорење: У Крајини ће дувати јак олујни вјетар

Послије подне и увече јаче наоблачење на западу и југу, које ће се до наредног јутра ширити ка свим предјелима и донијети кишу локално и јачу, углавном у Херцеговини, гдје су могући пљускови с грмљавином.

Јутарња температура ваздуха износиће од осам до 14, у вишим предјелима од пет, а дневна од 18 на југоистоку до 27 у Крајини, у вишим предјелима од 13 Целзијусових степени.

Друштво

Метеоролог открио каква зима се очекује

у Републици Српској и ФБиХ преовладава претежно облачно вријеме, а у Херцеговини и у Крајини је регистрована киша, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница пет, Гацко 12, Калиновик 13, Хан Пијесак 14, Соколац 15, Дринић 16, Мостар, Сарајево, Вишеград, Кнежево, Мраковица, Рудо и Требиње 17, Билећа, Сребреница и Фоча 18, Бијељина, Зворник, Мркоњић Град, Приједор и Рибник 21, Бањалука, Добој, Нови Град и Србац 22 степена Целзијусова.

Временска прогноза

Kiša

jak vjetar

