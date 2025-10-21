Вечерас нас очекује киша метеора: Ево када је најбоље вријеме за посматрање

21.10.2025
Метеорска киша Орионид траје од 2. октобра до 7. новембра, али ће у ноћи 21. и 22. октобра бити највидљивија јер Земља ће тада проћи кроз траг који је оставила чувена Халејева комета, а десетине звијезда падалица ће освијетлити атмосферу наше планете. Орионид је астрономски феномен – метеорски пљусак који настаје када Земља пролази кроз реп материјала који је оставила Халејева комета.
Орионид је годишњи метеорски пљусак који се јавља када Земља пређе орбиту Халејеве комете (1П/Халлеј). Док пролази, комета оставља за собом честице прашине и микроскопске остатке. Када се Земља судари са овим честицама, оне сагоријевају у атмосфери брзином од приближно 66 километара у секунди, стварајући свијетле трагове - метеоре.
Име метеорског роја потиче од сазвежђа Орион, гдје се налази тачка из које метеори изгледају као да излијећу. Овај дио неба је лако пронаћи - налази се близу свијетле, црвенкасте звијезде Бетелгез. Сљедећи повратак Халејеве комете очекује се 2061. године.
Ориониди су познати по својој изузетној брзини. Због брзог уласка у атмосферу, често остављају за собом дуге, постојане трагове - јонизоване гасне репове - који могу остати видљиви на небу неколико секунди након што сам метеор нестане. Повремено укључују посебно свијетле ватрене лопте, упоредиве по сјају са планетом Венером, које свијетле зелено или жуто.
Врхунац метеорског роја 2025. године очекује се у ноћи између 21. и 22. октобра. Звијезде Орионида активне су до 7. новембра, када се може видјети највећи број метеора - до 20 бљескова на сат под ведрим небом и минималним свјетлосним загађењем.
Најбоље вријеме за посматрање је послије поноћи и прије зоре, када се сазвежђе Орион издиже више на југоисточном хоризонту. Што се више издиже, то ће више метеора бити видљиво. Године 2025. услови ће бити повољни: Мјесец неће ометати поглед, што значи да ће слаби метеори бити јасно видљиви чак и голим оком.
А ноћ 21. на 22. октобар се сматра центром активности роја звијезда, када Земља пролази кроз најгушћи дио прашинског трага Халејеве комете. Иако активност Орионида траје скоро три недјеље, управо на тај дан рој достиже густину, што значајно повећава вјероватноћу виђења "роја звијезда".
(Сенса)
