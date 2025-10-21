Logo

Вечерас нас очекује киша метеора: Ево када је најбоље вријеме за посматрање

21.10.2025

16:54

Коментари:

0
Метеори небо
Фото: Pexels/Sindre Fs

Метеорска киша Орионид траје од 2. октобра до 7. новембра, али ће у ноћи 21. и 22. октобра бити највидљивија јер Земља ће тада проћи кроз траг који је оставила чувена Халејева комета, а десетине звијезда падалица ће освијетлити атмосферу наше планете. Орионид је астрономски феномен – метеорски пљусак који настаје када Земља пролази кроз реп материјала који је оставила Халејева комета.

Шта је метеорски пљусак Орионид?

Орионид је годишњи метеорски пљусак који се јавља када Земља пређе орбиту Халејеве комете (1П/Халлеј). Док пролази, комета оставља за собом честице прашине и микроскопске остатке. Када се Земља судари са овим честицама, оне сагоријевају у атмосфери брзином од приближно 66 километара у секунди, стварајући свијетле трагове - метеоре.

Лепа Брена

Сцена

Брена без трунке шминке прославила 65. рођендан

Име метеорског роја потиче од сазвежђа Орион, гдје се налази тачка из које метеори изгледају као да излијећу. Овај дио неба је лако пронаћи - налази се близу свијетле, црвенкасте звијезде Бетелгез. Сљедећи повратак Халејеве комете очекује се 2061. године.

Шта чини метеоре Орионида посебним?

Ориониди су познати по својој изузетној брзини. Због брзог уласка у атмосферу, често остављају за собом дуге, постојане трагове - јонизоване гасне репове - који могу остати видљиви на небу неколико секунди након што сам метеор нестане. Повремено укључују посебно свијетле ватрене лопте, упоредиве по сјају са планетом Венером, које свијетле зелено или жуто.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Регион

Никшић Европска престоница културе за 2030.

Врхунац метеорског пљуска Орионид 21. октобра

Врхунац метеорског роја 2025. године очекује се у ноћи између 21. и 22. октобра. Звијезде Орионида активне су до 7. новембра, када се може видјети највећи број метеора - до 20 бљескова на сат под ведрим небом и минималним свјетлосним загађењем.

Најбоље вријеме за посматрање је послије поноћи и прије зоре, када се сазвежђе Орион издиже више на југоисточном хоризонту. Што се више издиже, то ће више метеора бити видљиво. Године 2025. услови ће бити повољни: Мјесец неће ометати поглед, што значи да ће слаби метеори бити јасно видљиви чак и голим оком.

Андрија Милошевић

Сцена

Андрија Милошевић жртва преваре, одмах ангажовао адвоката

А ноћ 21. на 22. октобар се сматра центром активности роја звијезда, када Земља пролази кроз најгушћи дио прашинског трага Халејеве комете. Иако активност Орионида траје скоро три недјеље, управо на тај дан рој достиже густину, што значајно повећава вјероватноћу виђења "роја звијезда".

(Сенса)

Подијели:

Таг:

kiša meteora

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гогановић: Док Република Српска и СНСД раде на стабилизацији, политичко Сарајево изазива нове кризе

Република Српска

Гогановић: Док Република Српска и СНСД раде на стабилизацији, политичко Сарајево изазива нове кризе

2 ч

0
Сједница Савјета безбједности о ситуацији на Космету

Србија

Сједница Савјета безбједности о ситуацији на Космету

3 ч

0
Par, ljubav

Љубав и секс

Пет ствари које никада не бисмо смјели тражити од партнера

3 ч

0
Crna Gora more

Регион

Црна Гора би могла да остане без руских туриста

3 ч

0

Више из рубрике

Мјесец у Шкорпији: Судбина доноси срећу за 3 хороскопска знака

Занимљивости

Мјесец у Шкорпији: Судбина доноси срећу за 3 хороскопска знака

6 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Ова два знака Зодијака имају највише среће у животу

11 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Ево шта поручује хороскоп за 21. октобар

12 ч

0
Лутрија лото листић

Занимљивости

Питала ChatGPT да јој састави добитну комбинацију за лутрију па освојила 86.000 евра

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

27

Русија у СБ УН: Постоје назнаке да Приштина спрема преузимање школа и болница на Косову

19

20

У Теслићу ухапшено шест особа: Напали полицију, оштетили службено возило

19

17

Судбина Шмита пред Међународним судом правде?

19

12

''Ништа се не одређује бројчано, по Уставу су сви једнаки у БиХ''

19

03

Допис Сене Узуновић ЦИК-у: Додик не може бити запослен?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner