Сједница Савјета безбједности о ситуацији на Космету

21.10.2025

16:28

Фото: Танјуг/АП

Сједница Савјета безбједности УН о ситуацији на Косову и Метохији почела је у Њујорку.

На сједници ће се у име Србије обратити министар спољних послова Марко Ђурић који ће, између осталог, указати на значај присуства Мисије УН на Косову и Метохији за очување мира, стабилности и безбједности, као и на неопходност наставка испуњавања мандата Мисије у складу са Резолуцијом 1244 Савјета безбједности УН.

Очекује се да ће најновији извјештај Унмика представити замјеник шефа Мисије УН на Косову и Метохији Милберт Шин, с обзиром на то да је досадашњем шефу Каролини Зијади мандат истекао у августу, а још нико није именован на ту функцију.

Crna Gora more

Регион

Црна Гора би могла да остане без руских туриста

Сједници предсједава амбасадор Русије у УН Василиј Небензја.

Савјет безбједности УН

Косово и Метохија

