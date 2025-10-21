Сједница Савјета безбједности о ситуацији на Космету

21.10.2025
Сједница Савјета безбједности УН о ситуацији на Косову и Метохији почела је у Њујорку.
На сједници ће се у име Србије обратити министар спољних послова Марко Ђурић који ће, између осталог, указати на значај присуства Мисије УН на Косову и Метохији за очување мира, стабилности и безбједности, као и на неопходност наставка испуњавања мандата Мисије у складу са Резолуцијом 1244 Савјета безбједности УН.
Очекује се да ће најновији извјештај Унмика представити замјеник шефа Мисије УН на Косову и Метохији Милберт Шин, с обзиром на то да је досадашњем шефу Каролини Зијади мандат истекао у августу, а још нико није именован на ту функцију.
Сједници предсједава амбасадор Русије у УН Василиј Небензја.
