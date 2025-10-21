Logo

Sputnjik

21.10.2025

13:55

Генерал Небојша Павковић биће сахрањен сутра у Алеји заслужних грађана у Београду
Фото: Tanjug/Ministarstvo odbrane Srbije

Бивши командант Треће армије Југословенске војске и начелник Генералштаба, генерал Небојша Павковић, биће сахрањен сутра, 22. октобра, у Алеји заслужних грађана у Београду.

Сахрана ће бити у 13:30 часова, а комеморација у 13 часова, саопштила је породица.

Генерал Небојша Павковић преминуо је јуче у Београду, у 79. години.

Био је начелник Генералштаба Војске Југославије од фебруара 2000. до јуна 2002. године, а током НАТО агресије 1999. године био је командант Треће армије Војске Југославије, која је била распоређена на Косову и Метохији.

Хашки трибунал је 2009. године осудио Павковића на 22 године затвора, а тужилаштво га је теретило за злочине против човјечности и кршење закона и обичаја ратовања.

Затворску казну је служио у Финској, а у Београд је стигао 28. септембра, након што је Међународни резидуални механизам за кривичне трибунале у Хагу, на захтјев Владе Србије, одлучио да га превремено пусти на слободу због његовог тешког здравственог стања.

Павковић је одликован Орденом слободе у јуну 1999. године.

Nebojša Pavković

