Мушкарац зарио нож у врат жени, па побјегао: Већ има кривични досије

21.10.2025
09:20
Коментари:0
Полиција у Обреновцу трага за В.М. (39), који је осумњичен да је покушао да убије своју супругу К.П. (28) рано јутрос.
Како незванично пишу медији, он јој је зарио нож у врат.
Несрећна жена је у тешком стању примљена у болницу, а у питању је мушкарац који је и раније привођен и има кривични досије.
Србија
На снази ''Вихор 3'': Жена убијена, мужу се боре за живот
Акција “Вихор 3” је на територији Обреновца, Чукарице и Сурчина, пише Телеграф.
Србија
4 ч0
Србија
15 ч0
Србија
20 ч1
Србија
22 ч0
Најновије
Најчитаније
12
59
12
55
12
45
12
41
12
41
Тренутно на програму