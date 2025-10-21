Logo

Мушкарац зарио нож у врат жени, па побјегао: Већ има кривични досије

21.10.2025

09:20

Коментари:

0
Policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

Полиција у Обреновцу трага за В.М. (39), који је осумњичен да је покушао да убије своју супругу К.П. (28) рано јутрос.

Како незванично пишу медији, он јој је зарио нож у врат.

Несрећна жена је у тешком стању примљена у болницу, а у питању је мушкарац који је и раније привођен и има кривични досије.

Policija Srbija

Србија

На снази ''Вихор 3'': Жена убијена, мужу се боре за живот

Акција “Вихор 3” је на територији Обреновца, Чукарице и Сурчина, пише Телеграф.

Подијели:

Тагови:

napad na ženu

akcija policije

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko

Србија

Боцан- Харченко: Нови споразум Београда и Москве с циљем развоја српске престонице

4 ч

0
Вучић: Пронаћи ћемо ријешење поводом забране транзита за руски гас

Србија

Вучић: Пронаћи ћемо ријешење поводом забране транзита за руски гас

15 ч

0
Познато од чега је умро генерал Павковић: Имао једну од најопаснијих болести

Србија

Познато од чега је умро генерал Павковић: Имао једну од најопаснијих болести

20 ч

1
Вучић: Павковић живот посветио служењу земљи и војсци

Србија

Вучић: Павковић живот посветио служењу земљи и војсци

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

59

Његош Пурковић ухапшен због паљевина возила на Палама

12

55

Суд БиХ тражи од ЦИК-а да Милорада Додика уклони са чела СНСД-а

12

45

Мјесец у Шкорпији: Судбина доноси срећу за 3 хороскопска знака

12

41

Дилерима из Брчког 15 година затвора у предмету ”Кланац”

12

41

Додик: Полтроне из ЦИК-а БиХ приморали да гласају, ја сам изабрани предсједник

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner