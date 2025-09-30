Logo

На снази ''Вихор 3'': Жена убијена, мужу се боре за живот

30.09.2025

16:13

На снази ''Вихор 3'': Жена убијена, мужу се боре за живот
Фото: Танјуг/АП

У локалу у Вишњичкој бањи у Београду убијена је једна жена, а рањене још четири особе међу којима је и њен муж коме се љекари боре за живот, сазнаје "Телеграф.рс".

У локалу у Вишњичкој бањи у Београду убијена је једна жена, а рањене још четири особе међу којима је и њен муж коме се љекари боре за живот, сазнаје "Телеграф.рс".

Брачни пар није био мета напада већ друга особа која је била у кафићу.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Србија

Убијена жена у Београду, више повријеђених

Према првим информацијама, Д. В. (51) пронађена је без знакова живота и екипа Хитне помоћи могла је само да констатује смрт, док су Љ. М. (42) и О. А. (59) задобили простријелне ране на нози. У пуцњави су рањени још Н.Н. (33) и Д.Р. (29). Сви се они налазе у Ургентном центру.

На снази је "Вихор 3" . Полиција је расписала потрагу за белим комбијем и најмање двојицом извршилаца.

У кафићу нађен је пиштољ из ког је пуцано.

Полиција је блокирала цијело насеље Палилула.

Репортер "Телеграф.рс" јавља да све врви од полиције.

Према речима свједока пуцачи су изашли из белог комбија и запуцали, било их је десетак.

Истрагу води Више јавно тужилаштво у Београду.

Таг:

ubistvo

