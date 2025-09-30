Logo

Дарко Глишић детаљно описао шта је осјећао током можданог удара

30.09.2025

12:54

Дарко Глишић детаљно описао шта је осјећао током можданог удара

Дарко Глишић појавио се на телевизији Пинк, у истом студију у којем је прије осам недјеља доживио мождани удар.

Говорио је о свему што се догодило тог дана.

"Ми смо се тог дана шалили као никад… Мождани удар долази право ниоткуда. Мени се расцијепила каротидна артерија. Моји крвни судови су у добром стању. Сјећам се свега, желио сам да изговорим реченицу након прилога који је ишао. Осмислио сам је у глави, али када ме је Деа питала нисам могао да је изговорим", описује Глишић.

Сјетио се и свих догађаја прије него што је изгубио свијест.

"Сјећам се да сте тада прекинули програм јер сте видјели да сам се одмакао од стола и покушао да пијем воду. Сјећам се и када сте са камерманима указивали ми помоћ! Све сам вас чуо, али нисам могао да реагујем. Када сам изгубио свијест, наредних 12 сати ја сам се одмарао, а други су се мучили", рекао је Глишић.

Како је додао, “тада сам изнесен из студија, а данас ћу на ногама да изађем”.

“Сондом су ми дошли до главе”

Објаснио је кроз какву је медицинску процедуру прошао.

"Ја сам отворен на препони и сондом су ми преко крвних судова дошли до главе. Тај ожиљак имам", навео је.

Како је додао, “само 25 минута након тога су ми радили реанимацију, све је било брзо, брзо су реаговали и захваљујући томе сам се опоравио“, казао је Глишић, који се свима захвалио на указаној помоћи, преноси "Блиц".

