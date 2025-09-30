Суђење Мики Алексићу одложено због његовог здравственог стања

Извор:
Танјуг
30.09.2025
12:45
У Вишем суду у Београду данас је за 7. новембар одложено суђење власнику школе глуме Мирославу Алексићу, оптуженом за силовање и сексуално узнемиравање неколико полазница те школе.
Суђење је одложено због изостанка оптуженог, чије здравствено стање се, како је рекао његов бранилац погоршало.
Његов бранилац је рекао да Алексић не може више да иде да прима терапије, а судији је дао медицинску документацију.
Ово суђење је неколико пута одложено, а Алексић је посљедњи пут присуствовао суђењу крајем децембра прошле године.
Алексић је оптужен за четири кривична дјела силовања, од тога два у продуженом трајању и пет кривичних дјела полног узнемиравања, од чега су два такође квалификована у продуженом трајању.
Њега је прва за сексуално злостављање пријавила глумица Милена Радуловић, а убрзо се оптужбама против њега придружила Ива Илинчић, а затим и друге дјевојке.
Ухапшен је 16. јануара 2021. године и до 10. септембра исте године је био у притвору, који му је тада замијењен кућним притвором уз елетронски надзор, након чега му је 10. марта 2022. године укинут и кућни притвор и сада се брани са слободе.
