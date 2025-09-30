Logo

Изненада преминула Снежана Петровић, познаници у шоку

Телеграф

30.09.2025

11:22

Снежана Петровић, докторица из Параћина
Докторка Снежана Петровић из Параћина, специјалиста ургентне медицине, јуче је изненада преминула, а вијест су саопштили њени суграђани.

Они се болним ријечима опраштају од ње путем друштвених мрежа.

Ова вијест их је потресла, а о преминулој докторки имају само ријечи хвале. Како пишу, свима је посвећивала пажњу, вољела да стане и поприча кад се сретну, а ово је сада, кажу, велики губитак за град.

"Јао Боже, не могу да вјерујем, шта се ово дешава. Прије два дана смо причале, страшно, у шоку сам", пишу суграђани.

"Она је мени три пута спасила живот", надовезује се неко.

"Била је дивна жена и љекар, нека је анђели чувају".

"Драга моја Снежо, другарице и пријатељице, ти си сада с анђелима, у царству небеском. Ти ниси отишла заувијек, вратићеш се".

"Господе Боже! Прије четири дана смо се срели код пасажа попричасмо кратко, журила је", пишу људи.

Људи пишу да је била драга и племенита особа која је свој посао обављала с љубављу и поштовањем које је имала према свим пацијентима. Радила је у параћинској Хитној помоћи, пише "Телеграф".

In memoriam

