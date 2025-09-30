Екскурзије постале луксуз: Цијене скачу, родитељи на мукама

30.09.2025
Док родитељи још сабирају трошкове за уџбенике, прибор и гардеробу за нову школску годину, пред њих стиже нови изазов - скупе школске екскурзије и излети.
Једна мајка из Ниша подијелила је своје незадовољство на друштвеним мрежама због чињенице да једнодневни излет за трећи разред њене кћерке кошта више од 8.000 динара (133 марке).
"Много је, баш много, макар и на рате. А опет, не бих да се моје дете издваја јер иду све другарице. Паметна нисам, ево још већамо" написала је она.
И једна мајка из Суботице навела је да је понуда за трећи разред у њиховој школи била 5.500 динара (91 марка) без оброка, док једнодневна екскурзија за осмаке коштала чак 20.000 динара (333 марке).
И у Четвртој београдској гимназији једнодневни излет до Ниша и Нишке Бање кошта 7.000 динара (116 БАМ). У то је урачунат превоз, гратис аранжман за једног ђака и разредне старјешине, ручак, улазнице.
И у вртићима није много другачија ситуација, па је тако излет за малишане од четири године 6.500 динара (108 марака).
Како се писало према информацијама из једне туристичке агенције која се годинама налази на листи понуђача за школе, у цијену екскурзија улазе трошкови превоза, смјештаја, исхране, осигурање, водичи, љекари пратиоци, као и организациони трошкови агенције. Родитељи претпостављају да се под ставком "остало" крију и накнаде за наставнике.
Уз саму цијену путовања, неопходно је урачунати и џепарац за дјецу, што додатно повећава укупне трошкове. Иако екскурзије нису обавезне, да би путовање било реализовано, потребно је да се пријави најмање половина одјељења, преноси "24Седам".
