Logo

Пронађен Владимир који је нестао прије више од 10 дана

Извор:

Курир

29.09.2025

22:40

Коментари:

0
Пронађен Владимир који је нестао прије више од 10 дана
Фото: Instagram/Drinamedia

Владимир је посљедњи пут виђен на паркингу једног маркета у Лозници, прије него што му се изгубио траг.

Владимир Т., који је нестао 10. септембра у Лозници, пронађен је!

Срећне вијести поделио је портал "Нестали Србија" и захвалили се на подели апела у медијима и друштвеним мрежама.

украден крст

Друштво

Украден крст са мјеста тешке несреће у којој су погинула два брата и сестра

Подсјетимо, Владимир је посљедњи пут виђен на паркингу једног маркета у Лозници, прије него што му се изгубио траг.

Није прецизирано гдје је и како нађен.

(Курир)

Подијели:

Тагови:

pronađen

потрага

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полиција идентификовала џепароше: Пријетили туристима ножевима, трага се за њима

Србија

Полиција идентификовала џепароше: Пријетили туристима ножевима, трага се за њима

32 мин

0
Вучић са руским амбасадором: Ево шта је била тема

Србија

Вучић са руским амбасадором: Ево шта је била тема

2 ч

0
Ово је један од ухапшених из Србије: На снимку из Париза баца свињску главу испред џамије

Србија

Ово је један од ухапшених из Србије: На снимку из Париза баца свињску главу испред џамије

4 ч

0
Велика акција БИА по Србији: Хапшење због покушаја дестабилизације Француске?

Србија

Велика акција БИА по Србији: Хапшење због покушаја дестабилизације Француске?

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

57

Горан Чомор признао да се развео, прва исповијест познатог водитеља

22

53

Годину дана послије допинг скандала – проговорио Синеров физиотерапеут!

22

48

Човић: "Већи сам пријатељ с Изетбеговићем него с Додиком"

22

40

Пронађен Владимир који је нестао прије више од 10 дана

22

40

Полиција идентификовала џепароше: Пријетили туристима ножевима, трага се за њима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner