Пронађен Владимир који је нестао прије више од 10 дана

Извор:
Курир
29.09.2025
22:40
Коментари:0
Владимир је посљедњи пут виђен на паркингу једног маркета у Лозници, прије него што му се изгубио траг.
Владимир Т., који је нестао 10. септембра у Лозници, пронађен је!
Срећне вијести поделио је портал "Нестали Србија" и захвалили се на подели апела у медијима и друштвеним мрежама.
Друштво
Украден крст са мјеста тешке несреће у којој су погинула два брата и сестра
Подсјетимо, Владимир је посљедњи пут виђен на паркингу једног маркета у Лозници, прије него што му се изгубио траг.
Није прецизирано гдје је и како нађен.
(Курир)
Србија
32 мин0
Србија
2 ч0
Србија
4 ч0
Србија
6 ч0
Најновије
Најчитаније
22
57
22
53
22
48
22
40
22
40
Тренутно на програму