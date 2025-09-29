Logo

Полиција идентификовала џепароше: Пријетили туристима ножевима, трага се за њима
Фото: Instagram/serbiatouristguide/Printscreen

Након што је туристички водич Добри Јанковић снимио акцију пљачкања страних туриста док их је водио у обилазак Калемегдана, а потом случај пријавио полицији, из МУП су рекли да су починиоци идентификовани и да је у току интензивна потрага за њима.

Према првим информацијама, џепароши са снимка су одраније познати полицији. Туристички водич који је био присутан током инцидента и снимио га телефоном Добри Јанковић испричао је раније шта се тачно десило.

"Изгледало је мање више као и сваки пут када смо на мети тих организованих група. Обично је то група од два, три момка или дјевојке, који веома добро скенирају туристе, групе и иду за њима, а потом крећу у своје радње. Овај пут се разликовао од претходних, управо у томе што су они видели да сам их ја конкретно снимио. Кренули су за групицом туриста и почели су да им отварају торбицу, ја сам све то снимао и онда је неко из моје групе викнуо, како не би опљачкали госте", рекао је Јанковић.

Додао је и да су му након тога претили ножем и захтијевали да обрише снимак, а потом је једног од џепароша на земљу оборио туриста, иначе бивши рагби играч. Одмах затим, џепароши су побјегли, а Јанковић је обавијестио полицију о ономе што се догодило.

