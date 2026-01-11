Logo
Хакован Инстаграм: Угрожени подаци милиона корисника

Извор:

РТ Балкан

11.01.2026

08:34

Коментари:

0
Са близу 3 милијарде активних корисника на мјесечном нивоу, Инстаграм је једна од најпопуларнијих друштвених мрежа на свјету, како међу старијим, тако и међу млађим корисницима.

Међутим, чак ни компанија "Мета", која стоји иза ове платформе, својим корисницима не може гарантовати потпуну заштиту података.

Лични подаци корисника Инстаграма пронађени на дарк нету: За шта их хакери могу користити

Међу посљедњим хакерским нападима на ову плафторму догодио се 7. јануара, а како наводи руски портал Аргументи и Факти, позивајући се на објаву Notebookcheck, иза напада стоји хакер под псеудонимом Солоник. Посљедице напада потенцијално ће осјетити око 17,5 милиона корисника широм свијета.

Персонални подаци корисника, међу којима су имена и презимена, кориснички налози, мејл адресе, бројеви телефона, адресе пребивалишта и слично, а које је хакер успио да извуче, завршили су на дарк нету у добро структурираним формама, што злонамјерницима олакшава њихову злоупотребу.

Како наводе стручњаци који су "цурење" личних података открили, хакери их потенцијално могу користити за креирање фишинг-кампања или насилног преузимања корисничких налога. Стога, корисници се позивају да буду обазривији него иначе и у најкраћем могућем року, сигурности ради, промјене своје лозинке и осигурају налоге.

Како заштитити свој налог на Инстаграму (и другим друштвеним мрежама)

Креирање јединствене лозинке је један од најбољих начина за заштиту корисничких налога, а оно на шта стручњаци увијек скрећу пажњу јесте да се шифре никако не понављају на више налога. Дакле, лозинке за мејл адресу, апликацију за мобилно банкарство и налог на Инстаграму (или било коју другу платформу) би требало да се у потпуности разликују.

Такође, стручњаци за безбједност на интернету савјетују и да се приликом генерисања лозинке поред великих и малих слова, знакова интерпункције и бројева, користе и емотикони. На тај начин хаковање налога постаје не немогуће, али - знатно захтјевније, што злонамјернике може осујетити у њиховој мисији.

"Када хакери покушају да унесу лозинку која је састављена од слова, бројева и знакова, постоји мање од стотину варијација за сваки од симбола", наводи Стен Камински. "Међутим, када у лозинки поред слова, знакова и бројева постоји макар један емотикон, хакери морају да испитају још око 3.700 варијација", додаје он.

