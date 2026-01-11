Хакован Инстаграм: Угрожени подаци милиона корисника

Извор:
РТ Балкан
11.01.2026
08:34
Са близу 3 милијарде активних корисника на мјесечном нивоу, Инстаграм је једна од најпопуларнијих друштвених мрежа на свјету, како међу старијим, тако и међу млађим корисницима.
Међутим, чак ни компанија "Мета", која стоји иза ове платформе, својим корисницима не може гарантовати потпуну заштиту података.
Међу посљедњим хакерским нападима на ову плафторму догодио се 7. јануара, а како наводи руски портал Аргументи и Факти, позивајући се на објаву Notebookcheck, иза напада стоји хакер под псеудонимом Солоник. Посљедице напада потенцијално ће осјетити око 17,5 милиона корисника широм свијета.
Персонални подаци корисника, међу којима су имена и презимена, кориснички налози, мејл адресе, бројеви телефона, адресе пребивалишта и слично, а које је хакер успио да извуче, завршили су на дарк нету у добро структурираним формама, што злонамјерницима олакшава њихову злоупотребу.
Како наводе стручњаци који су "цурење" личних података открили, хакери их потенцијално могу користити за креирање фишинг-кампања или насилног преузимања корисничких налога. Стога, корисници се позивају да буду обазривији него иначе и у најкраћем могућем року, сигурности ради, промјене своје лозинке и осигурају налоге.
Како заштитити свој налог на Инстаграму (и другим друштвеним мрежама)
Креирање јединствене лозинке је један од најбољих начина за заштиту корисничких налога, а оно на шта стручњаци увијек скрећу пажњу јесте да се шифре никако не понављају на више налога. Дакле, лозинке за мејл адресу, апликацију за мобилно банкарство и налог на Инстаграму (или било коју другу платформу) би требало да се у потпуности разликују.
Такође, стручњаци за безбједност на интернету савјетују и да се приликом генерисања лозинке поред великих и малих слова, знакова интерпункције и бројева, користе и емотикони. На тај начин хаковање налога постаје не немогуће, али - знатно захтјевније, што злонамјернике може осујетити у њиховој мисији.
"Када хакери покушају да унесу лозинку која је састављена од слова, бројева и знакова, постоји мање од стотину варијација за сваки од симбола", наводи Стен Камински. "Међутим, када у лозинки поред слова, знакова и бројева постоји макар један емотикон, хакери морају да испитају још око 3.700 варијација", додаје он.
