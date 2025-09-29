Објављена фотографија Небојше Павковића са ВМА: Погледајте како генерал изгледа

- Генерал Павковић у Србији својој. Молимо се за његово оздрављење! - стоји у опису фотографије која је објављена на Фејсбук страници Православни манастири и цркве.

Подсјетимо, генерал Небојша Павковић синоћ је авионом Владе Србије слетио у Београд након што је одлуком Међународног резидуалног механизма у Хагу превремено пуштен са издржавања затворске казне од 22 године.

Његова ћерка Марија у интервјуу за Информер рекла је да њен отац до посљедњег момента није могао да повјерује да се враћа у домовину, те да је тражио да се прво захвали предсједнику Србије Александру Вучићу. Иначе, удружење "Витезови са Кошара" организовало је 200 лед билборда широм Србије, којима су упутили подршку генералу Павковићу са поруком "добродошао кући".

- Добродошли, генерале! Са поносом и поштовањем дочекујемо нашег јунака, човјека који је часно бранио отаџбину и носио терет одговорности у најтежим временима. Ваш повратак у Србију није само повратак једног војника, већ повратак симбола части, храбрости и вјерности свом народу. Генерале, добродошли кући - међу свој народ који Вас памти, поштује и искрено дочекује! - поручио је борац са Кошара Дарко Анђелковић.