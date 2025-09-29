Logo

Објављена фотографија Небојше Павковића са ВМА: Погледајте како генерал изгледа

29.09.2025

16:33

Коментари:

0
Објављена фотографија Небојше Павковића са ВМА: Погледајте како генерал изгледа
Фото: Printscreen/Youtube/Balkaninfo

Најновија фотографија генерала Небојше Павковића, који је синоћ из затвора у Финској стигао у Београд ради лијечења, процурила је на друштвене мреже, а на њој се генерал налази на ВМА.

- Генерал Павковић у Србији својој. Молимо се за његово оздрављење! - стоји у опису фотографије која је објављена на Фејсбук страници Православни манастири и цркве.

Подсјетимо, генерал Небојша Павковић синоћ је авионом Владе Србије слетио у Београд након што је одлуком Међународног резидуалног механизма у Хагу превремено пуштен са издржавања затворске казне од 22 године.

Његова ћерка Марија у интервјуу за Информер рекла је да њен отац до посљедњег момента није могао да повјерује да се враћа у домовину, те да је тражио да се прво захвали предсједнику Србије Александру Вучићу. Иначе, удружење "Витезови са Кошара" организовало је 200 лед билборда широм Србије, којима су упутили подршку генералу Павковићу са поруком "добродошао кући".

- Добродошли, генерале! Са поносом и поштовањем дочекујемо нашег јунака, човјека који је часно бранио отаџбину и носио терет одговорности у најтежим временима. Ваш повратак у Србију није само повратак једног војника, већ повратак симбола части, храбрости и вјерности свом народу. Генерале, добродошли кући - међу свој народ који Вас памти, поштује и искрено дочекује! - поручио је борац са Кошара Дарко Анђелковић.

Подијели:

Тагови:

Nebojša Pavković

general

Hag

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Застрашујући снимак, погинуо планинар: Покушао да направи слике, па трагично изгубио живот

Друштво

Застрашујући снимак, погинуо планинар: Покушао да направи слике, па трагично изгубио живот

2 ч

0
Полиција Србије УКП

Србија

БИА на ногама, у великој акцији ухапшено 11 због шпијунаже

2 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп најавио царине од 100 одсто на филмове снимљене ван Aмерике

2 ч

0
Амиџић поручио опозицији: Српски народ не дозвољава и не жели хаос у институцијама Српске

Република Српска

Амиџић поручио опозицији: Српски народ не дозвољава и не жели хаос у институцијама Српске

3 ч

1

Више из рубрике

Полиција Србије УКП

Србија

БИА на ногама, у великој акцији ухапшено 11 због шпијунаже

2 ч

0
Кружи СМС превара, не отварајте ове поруке

Србија

Кружи СМС превара, не отварајте ове поруке

5 ч

0
НИС се обратио директно америчком Министарству финансија: Траже једно

Србија

НИС се обратио директно америчком Министарству финансија: Траже једно

6 ч

0
Ученик приведен због бизарних пријетњи

Србија

Ученик приведен због бизарних пријетњи

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

57

Централне вијести, 29.09.2025.

18

50

Тежак удес на путу Требиње - Никшић, саобраћај обустављен

18

46

Борис Кнежевић у Београду са помоћником министра финансија Србије

18

34

Ово је један од ухапшених из Србије: На снимку из Париза баца свињску главу испред џамије

18

23

Нетањаху стигао у Бијелу кућу, Трамп увјерен у постизање мировног споразума

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner