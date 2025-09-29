Logo

29.09.2025

12:53

НИС се обратио директно америчком Министарству финансија: Траже једно

Нафтна индустрија Србије (НИС) поднијела је 28. септембра Министарству финансија САД нови захтев за издавање посебне лиценце којом се одлаже пуна примјена санкција и омогућава несметано обављање оперативних активности компаније, саопштио је данас НИС.

НИС је такође поднио и допуну захтева за уклањање са СДН листе, наводи се у саопштењу и додаје да је ријеч о дуготрајном и комплексном процесу, а да је иницијални захтјев послат 14. марта ове године, преноси Тан‌југ.

Тагови:

Нафта

Америчке санкције

