НИС се обратио директно америчком Министарству финансија: Траже једно

29.09.2025
12:53
Коментари:0
Нафтна индустрија Србије (НИС) поднијела је 28. септембра Министарству финансија САД нови захтев за издавање посебне лиценце којом се одлаже пуна примјена санкција и омогућава несметано обављање оперативних активности компаније, саопштио је данас НИС.
НИС је такође поднио и допуну захтева за уклањање са СДН листе, наводи се у саопштењу и додаје да је ријеч о дуготрајном и комплексном процесу, а да је иницијални захтјев послат 14. марта ове године, преноси Танјуг.
