Logo

Ученик приведен због бизарних пријетњи

Извор:

Курир

29.09.2025

11:34

Коментари:

0
Ученик приведен због бизарних пријетњи
Фото: Unsplash

Права драма одиграла се јутрос у ОШ "Јован Поповић" у Сремској Митровици, када је стигла дојава да ученик седмог разреда планира да у школу унесе хладно оружје.

Директор школе је одмах обавијестио надлежног школског полицајца, а убрзо су стигле и екипе МУП-а, које су реаговале у најкраћем року. Предузете су све мјере безбједности, а ученик је – приведен!

"Школа данас ради редовно, нема мјеста паници и тако ће бити и убудуће. Безбједност ученика и наставника је приоритет", наводи се у саопштењу школе.

Šaka tuča

Хроника

Претукао малољетника испед познатог бањалучког клуба

Незванично, ријеч је о дјечаку (13) који је својим вршњацима наводно пријетио да ће у школу донети нож. Његова пријетња одмах је узета озбиљно и надлежни органи су реаговали без одлагања.

Родитељима је упућен апел да остану смирени, а школа је поручила да ће и убудуће на сваку сумњиву ситуацију реаговати брзо и одлучно.

(Курир)

Подијели:

Таг:

prijetnje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Претукао малољетника испед познатог бањалучког клуба

Хроника

Претукао малољетника испед познатог бањалучког клуба

2 ч

0
Фејсбук и Инстаграм више нису бесплатни: Ево колико ће морати да се плаћа

Наука и технологија

Фејсбук и Инстаграм више нису бесплатни: Ево колико ће морати да се плаћа

2 ч

0
Идеалан љубимац за сваки хороскопски знак

Занимљивости

Идеалан љубимац за сваки хороскопски знак

2 ч

0
ПУ Бањалука: Десет ухапшених због дроге

Хроника

ПУ Бањалука: Десет ухапшених због дроге

2 ч

0

Више из рубрике

Ево како да провјерите да ли имате неплаћене саобраћајне казне

Србија

Ево како да провјерите да ли имате неплаћене саобраћајне казне

2 ч

0
Метеоролог најавио и до пола метра снијега

Србија

Метеоролог најавио и до пола метра снијега

4 ч

0
Полиција Србије УКП

Србија

Полиција Србије на ногама широм земље

5 ч

0
Овако данас изгледа генерал Небојша Павковић - ФОТО

Србија

Овако данас изгледа генерал Небојша Павковић - ФОТО

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

57

Осуђено 11 чланова породице на смрт

13

45

Биће и бесплатних садржаја: Мега луна парк почиње с радом у Бањалуци

13

38

Алкараз кроз драму до финала Токија

13

35

Бојић: Сви јунаци ником поникоше

13

24

Шулић: Нисмо спремни да се коцкамо са Српском

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner