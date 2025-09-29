Ученик приведен због бизарних пријетњи

Извор:
Курир
29.09.2025
11:34
Права драма одиграла се јутрос у ОШ "Јован Поповић" у Сремској Митровици, када је стигла дојава да ученик седмог разреда планира да у школу унесе хладно оружје.
Директор школе је одмах обавијестио надлежног школског полицајца, а убрзо су стигле и екипе МУП-а, које су реаговале у најкраћем року. Предузете су све мјере безбједности, а ученик је – приведен!
"Школа данас ради редовно, нема мјеста паници и тако ће бити и убудуће. Безбједност ученика и наставника је приоритет", наводи се у саопштењу школе.
Незванично, ријеч је о дјечаку (13) који је својим вршњацима наводно пријетио да ће у школу донети нож. Његова пријетња одмах је узета озбиљно и надлежни органи су реаговали без одлагања.
Родитељима је упућен апел да остану смирени, а школа је поручила да ће и убудуће на сваку сумњиву ситуацију реаговати брзо и одлучно.
