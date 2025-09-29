Logo

Фејсбук и Инстаграм више нису бесплатни: Ево колико ће морати да се плаћа

Фото: Pixabay

У наредним недјељама корисници ће добити обавјештење о овој опцији и моћи ће да изаберу да ли желе да наставе бесплатно да користе апликације уз огласе, или да плате мјесечну накнаду како би их избегли. Док корисници у Европској унији плаћају 5,99 евра мјесечно, у Великој Британији цијена ће бити знатно нижа – од 3,42 евра мјесечно.

"Ово корисницима у Великој Британији даје јасну могућност да одлуче да ли желе да се њихови подаци користе за персонализовано оглашавање, а да притом и даље имају бесплатан приступ платформама које функционишу захваљујући огласима", саопштили су из Мете.

За разлику од корисника у ЕУ, Британци неће имати опцију да им се приказују "мање персонализовани" огласи, што је у Унији уведено након притиска регулатора.

"Пристани или плати"

Овај потез долази након смјерница британског регулатора за заштиту података (ИЦО), који је раније ове године објавио правила за компаније које желе да уведу модел претплате без огласа.

Тај модел, познат као „пристани или плати“, омогућава платформама да и даље зарађују од корисника који одбијају да буду праћени путем колачића и других података. Сличан систем већ користе и неки британски медији – корисницима нуде да или прихвате све колачиће или да плате претплату.

Мета је навела да ће претплата без огласа коштати 3,42 евра мјесечно преко веба, док ће на иОС и Андроид апликацијама цена бити виша – 4,57 евра, како би се покриле провизије које наплаћују Епл и Гугл.

ИЦО је поздравио ову одлуку Мете, наводећи да је то "значајна промјена у начину на који компанија циља кориснике персонализованим огласима“.

Цијена скоро дупло мања него у ЕУ

Мета је истакла да је цијена претплате у Великој Британији међу најнижима на тржишту, скоро дупло мања него у ЕУ.

Раније ове године компанија се нашла на суду након што је једна Британка тужила Мете тврдећи да је огласно таргетирање противно британским законима о директном маркетингу.

Иако је у ЕУ Мета била приморана да спусти цијене и понуди додатну опцију са „мање персонализованим“ огласима, та могућност у Великој Британији неће постојати. Мета је притом критиковала европске регулативе, тврдећи да „кваре корисничко искуство“ и да су мање подстицајне за раст и иновације него британски прописи.

(Курир)

