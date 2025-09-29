Logo

Мистериозни кругови у свемиру збуњују научнике

Извор:

Б92

29.09.2025

08:34

Фото: Unsplash

Необичне, готово савршене кружне структуре које емитују радијске таласе већ годинама збуњују астрономе.

Први пут су уочене 2019. године захваљујући аустралијском телескопу Аскап, а ти такозвани необични радијски круговии даље представљају велику научну загонетку.

Иако су јасно видљиви у радијском спектру, ОРК-ови не зраче у видљивом, инфрацрвеном или рендгенском подручју, што додатно отежава њихово проучавање. До данас је откривено тек десетак таквих структура, а њихово поријекло још увијек није у потпуности разјашњено. Један од најновијих покушаја разумијевања ове појаве долази од истраживачког тима са Универзитета Рур у Њемачкој.

Иако резултати још нису рецензирани, студија је објављена на научном порталу архив, а научна заједница с нестрпљењем очекује даља истраживања која би могла да расвијетле ову необичну свемирску појаву, преноси "б92".

