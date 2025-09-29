Мистериозни кругови у свемиру збуњују научнике

Извор:
Б92
29.09.2025
08:34
Необичне, готово савршене кружне структуре које емитују радијске таласе већ годинама збуњују астрономе.
Први пут су уочене 2019. године захваљујући аустралијском телескопу Аскап, а ти такозвани необични радијски круговии даље представљају велику научну загонетку.
Иако су јасно видљиви у радијском спектру, ОРК-ови не зраче у видљивом, инфрацрвеном или рендгенском подручју, што додатно отежава њихово проучавање. До данас је откривено тек десетак таквих структура, а њихово поријекло још увијек није у потпуности разјашњено. Један од најновијих покушаја разумијевања ове појаве долази од истраживачког тима са Универзитета Рур у Њемачкој.
Научници су се фокусирали на објекат назива ОРК Ј0356-4216, који је поново откривен 2023. године помоћу телескопа Миркет у Јужној Африци. Анализом радијских таласа и њихове поларизације, тим је установио да се овај ОРК састоји од два симетрична прстена, укупног пречника око 2.18 милиона свјетлосних година.
Поларизација таласа износи између 20 и 30 одсто, а магнетско поље је распоређено тангенцијално дуж структуре прстена.
Занимљиво је и то да се средиште ОРК-а поклапа са локацијом једне галаксије, што пружа додатне трагове о могућем поријеклу ових формација. Према тренутним претпоставкама, ријеч је о ударним таласима изазваним снажним процесима у тој галаксији - на примјер, интензивним избацивањем материјала током периода појачане активности централне црне рупе, познате као АГН (активно галактичко језгро), или пак сударом двије галаксије.
Иако резултати још нису рецензирани, студија је објављена на научном порталу архив, а научна заједница с нестрпљењем очекује даља истраживања која би могла да расвијетле ову необичну свемирску појаву, преноси "б92".
