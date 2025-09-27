Имате неку од ове три апликације: Бришите их, могу вас угрозити

Извор:
АТВ
27.09.2025
13:44
Коментари:0
Стручњаци за кибернетичку сигурност упозоравају кориснике паметних телефона на апликације које наизглед дјелују безопасно, а заправо прикупљају личне податке без знања корисника.
Такве апликације често се представљају као практични алати, али у позадини биљеже осјетљиве информације.
Савјетују се додатни опрез и пажљиво читање дозвола које апликације траже при инсталацији, као и преузимање искључиво са провјерених извора.
Редовно ажурирање апликација и оперативног система такође смањује ризик од злоупотребе података.
Иако сваки паметни телефони већ има уграђену опцију свјетиљке, додатне апликације често траже непотребне дозволе – приступ контактима или локацији.
Према писању "Вајрда", поједине од њих развијене су управо с циљем прикупљања података о корисницима.
Да би приказале тачне информације, овакве апликације траже приступ локацији. Међутим, многе прикупљају и друге личне податке попут имена, адресе електронске поште или кућне адресе.
Стручњаци препоручују да се временска прогноза провјерава путем поузданих извора, а да се апликацијама даје што мање дозвола.
Чак и забавне игре, попут “Енгри Брдс”, биљежиле су личне податке и дијелиле их трећим странама.
Према извјештајима, обавјештајне службе попут НСА користиле су овакве базе података због количине прикупљених информација.
