Имате неку од ове три апликације: Бришите их, могу вас угрозити

27.09.2025

13:44

Имате неку од ове три апликације: Бришите их, могу вас угрозити

Стручњаци за кибернетичку сигурност упозоравају кориснике паметних телефона на апликације које наизглед дјелују безопасно, а заправо прикупљају личне податке без знања корисника.

Такве апликације често се представљају као практични алати, али у позадини биљеже осјетљиве информације.

Савјетују се додатни опрез и пажљиво читање дозвола које апликације траже при инсталацији, као и преузимање искључиво са провјерених извора.

Редовно ажурирање апликација и оперативног система такође смањује ризик од злоупотребе података.

Апликације за свјетиљку

Иако сваки паметни телефони већ има уграђену опцију свјетиљке, додатне апликације често траже непотребне дозволе – приступ контактима или локацији.

Према писању "Вајрда", поједине од њих развијене су управо с циљем прикупљања података о корисницима.

Апликације за временску прогнозу

Да би приказале тачне информације, овакве апликације траже приступ локацији. Међутим, многе прикупљају и друге личне податке попут имена, адресе електронске поште или кућне адресе.

Стручњаци препоручују да се временска прогноза провјерава путем поузданих извора, а да се апликацијама даје што мање дозвола.

Популарне игре

Чак и забавне игре, попут “Енгри Брдс”, биљежиле су личне податке и дијелиле их трећим странама.

Према извјештајима, обавјештајне службе попут НСА користиле су овакве базе података због количине прикупљених информација.

