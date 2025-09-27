Септембарске пензије неким корисницима стижу раније

Извор:
27.09.2025
Исплата пензија за септембар 2025. године у ФБиХ почиње два дана раније од уобичајеног термина.
Будући да 5. октобар, редовни датум исплате, пада у недјељу, средства ће бити исплаћена у петак, 3. октобра, тврди портал "РТВ Слон".
Најнижа пензија за јун износила је 599,28 КМ, загарантована 715,21 КМ, док је највиша 2.996,40 КМ.
Просјечна пензија корисника самосталне пензије, којих је у јуну било 371.648, износила је 760,03 КМ. Септембарску пензију примиће укупно око 458.632 корисника, а потребна средства за исплату износе приближно 310 милиона КМ.
Уз редовну пензију, више од 38.000 пензионера у Тузланском кантону с најнижим примањима добиће и једнократну помоћ од 100 КМ.
За ту намјену Влада ТК издвојила је 3,8 милиона КМ, а средства ће бити уплаћена заједно са септембарском пензијом у петак, 3. октобра.
Премијер ТК Ирфан Халилагић истакао је да се ова мјера реализује већ четврту годину заредом, те да ће се наставити и наредне године.
"Кантонални ниво власти није надлежан за ову област, али смо се опредијелили да у континуитету помажемо ову категорију грађана. Ниједан други кантон не спроводи сличну мјеру, што сматрамо важном подршком нашим пензионерима“, нагласио је Халилагић.
Из Федералног завода ПИО/МИО потврдили су да право на помоћ имају сви пензионери с најнижом и сразмјерном пензијом који су примили августовску пензију 2025. године, осим оних којима је престало право на пензију или који су тренутно у радном односу.
